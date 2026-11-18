Tham dự hội nghị, về phía Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Nghệ An có đồng chí Phạm Ngọc Cảnh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Nghệ An; cùng đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Về phía Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Điện Biên có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Tiến Đông

Nghệ An và Điện Biên có nhiều điều kiện tương đồng, đều có đường biên giới dài, địa bàn rộng, nhiều dân tộc cùng sinh sống. Những đặc điểm này đặt ra yêu cầu cao đối với công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch.

Đại diện Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh uỷ Nghệ An tại hội nghị. Ảnh: Tiến Đông

Tại hội nghị, hai đơn vị đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng; tham mưu, tổ chức triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35; chia sẻ những cách làm thiết thực, hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các đại biểu cũng tập trung trao đổi những vấn đề thực tiễn, kinh nghiệm xử lý tình huống phát sinh, qua đó nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương.

Các thành viên Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh uỷ Điện Biên tham dự hội nghị. Ảnh: Tiến Đông

Chia sẻ kinh nghiệm của Nghệ An, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh cho biết, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh uỷ Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng và các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Trong đó chú trọng chủ động nhận diện các vấn đề phát sinh, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp; kịp thời thông tin các sự kiện chính trị nổi bật trong nước và trong tỉnh, lan tỏa chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, các chương trình, dự án trọng điểm của Trung ương và tỉnh, cũng như những gương người tốt, việc tốt.

Các thành viên trong Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh uỷ Nghệ An tham dự hội nghị. Ảnh: Tiến Đông

Cùng với đó, Nghệ An quan tâm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu, trong công tác chính trị tư tưởng và định hướng thông tin trên không gian mạng; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, năng lực nhận diện thông tin và truyền thông số cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Phương thức hoạt động cũng từng bước được đổi mới, hướng đến nâng cao chất lượng tiếp cận và tương tác trên các nền tảng số, mạng xã hội.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An trao đổi kinh nghiệm của Nghệ An trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ảnh: Tiến Đông

Trao đổi về tình hình thực tiễn tại Điện Biên, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên cho biết, địa phương có hơn 455 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc và Lào, 45 xã, phường với 19 dân tộc cùng sinh sống. Trước đặc thù về địa bàn, dân cư và tôn giáo, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quán triệt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên được yêu cầu nâng cao bản lĩnh chính trị, tỉnh táo trong tiếp nhận, chọn lọc thông tin, không chia sẻ, phát tán thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Điện Biên phát biểu chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị. Ảnh: Tiến Đông

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Điện Biên chú trọng nâng cao năng lực nhận diện, phân tích, dự báo tình hình từ sớm, từ xa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong nắm bắt dư luận xã hội, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh uỷ Điện Biên tặng quà chúc mừng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh uỷ Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông

Hội nghị là dịp để cán bộ tham mưu, giúp việc và các thành viên Ban Chỉ đạo 35 hai tỉnh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.