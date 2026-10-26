Nghệ An: Đến tận nhà thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Từ ngày 25 - 30/10, Công an tỉnh Nghệ An triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đợt 2 năm 2026 tại một điểm tập trung ở phường Trường Vinh.

Bên cạnh đó, các tổ công tác còn lưu động đã đến tận nhà thu nhận mẫu đối với những trường hợp đi lại khó khăn. Hoạt động nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối chiếu, xác minh, từng bước xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Công an tỉnh Nghệ An triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đợt 2 năm 2026. Ảnh: Kim Long

Trong đợt này, tỉnh Nghệ An dự kiến thu nhận mẫu ADN của hơn 3.500 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ.

Trước đó, từ ngày 25/6 - 1/7/2026, tỉnh đã thu nhận mẫu ADN của 17.831 thân nhân liệt sĩ, tạo cơ sở quan trọng cho việc tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp khoa học.

Để triển khai hiệu quả chương trình, công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo công an các xã rà soát, xác minh thông tin thân nhân liệt sĩ tại địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc thu nhận mẫu ADN.

Trong đợt này, Nghệ An dự kiến thu nhận mẫu ADN của hơn 3.500 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ. Ảnh: Kim Long

Song song đẩy mạnh rà soát, tuyên truyền, công an các xã còn chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức xe khách đưa đón thân nhân liệt sĩ đến điểm thu nhận mẫu ADN tập trung. Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng liên quan góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ.

Ngày 25/10, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thân nhân đi lấy mẫu AND tại phường Trường Vinh, xã Giai Lạc (Nghệ An) đã bố trí 1 xe ô tô đưa đón 29 thân nhân liệt sĩ đến điểm lấy mẫu. Cùng đi còn có lực lượng công an xã để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ những người cao tuổi.

Lực lượng công an xã Giai Lạc hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đến điểm lấy mẫu ADN. Ảnh: Kim Long

Không chỉ hỗ trợ về mặt thủ tục, cán bộ, chiến sĩ còn quan tâm đến việc di chuyển của những người sức khỏe yếu. Từ việc dìu đỡ, hỗ trợ lên xuống cầu thang đến phối hợp đưa người cao tuổi đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ. Mỗi hành động đều thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của lực lượng công an cơ sở.

Trung tá Chu Chí Quốc - Đội trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, để thuận tiện cho việc lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ dịp này, Công an tỉnh đã thành lập 4 tổ công tác. Trong đó, một điểm cố định dành cho những thân nhân có khả năng đi lại. Đối với khoảng 80 thân nhân tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn, 3 tổ lưu động sẽ đến tận nơi để lấy mẫu trực tiếp.

Không chỉ hỗ trợ về mặt thủ tục, cán bộ, chiến sĩ còn quan tâm đến việc di chuyển của những người sức khỏe yếu. Ảnh: Kim Long

Mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một cơ sở khoa học phục vụ hành trình tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Còn với các gia đình, ý nghĩa của việc lấy mẫu không chỉ nằm ở dữ liệu được lưu trữ. Đó còn là niềm hy vọng rằng một ngày nào đó, người thân của mình sẽ được gọi đúng tên, được xác định quê quán, được trở về với gia đình sau những năm tháng dài chưa rõ thông tin.