Theo cơ quan khí tượng, trong 16 giờ qua, từ 0h đến 16h ngày 19/9, khu vực các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Huế đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Châu Lộc (Nghệ An) 67,2mm; Hồ Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 109,2mm; Trường Xuân (Quảng Trị) 213,4mm; Bình Tiến (TP Huế) 74,8mm.

Trong 2 giờ qua, từ 14h đến 16h ngày 19/9, khu vực tỉnh Gia Lai cũng xuất hiện mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tại Thủy điện Ia Hrung đạt 52,8mm, Ia Kha 37,2mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh, thành phố nói trên đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 6 giờ tới, các khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế và Gia Lai tiếp tục có mưa. Ảnh: Quang Hùng

Dự báo trong 6 giờ tới, các khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế và Gia Lai tiếp tục có mưa. Tại Nghệ An và Quảng Trị, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 40mm. Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Tại TP Huế, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 50mm. Trong khi đó, Gia Lai có mưa từ 5-10mm, có nơi trên 30mm. Do mưa lớn kéo dài, đất tại một số khu vực đã gần bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thiên tai.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc 5 tỉnh, thành phố gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Gia Lai.

Tại Nghệ An, các địa phương có nguy cơ gồm Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Bích Hào, Châu Hồng, Châu Lộc, Con Cuông, Giai Xuân, Hạnh Lâm, Hùng Chân, Kim Bảng, Mậu Thạch, Môn Sơn, Mường Chọng, Mường Quàng, Nghĩa Hành, Nghĩa Hưng, Nhân Hòa, Quế Phong, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tam Hợp, Tân An, Tân Kỳ, Thành Bình Thọ, Tiên Đồng, Vạn An, Vĩnh Tường, Xuân Lâm, Yên Xuân.

Nghệ An đến Huế và Gia Lai cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới. Ảnh: KTTV

Tại Hà Tĩnh, nguy cơ được cảnh báo tại Cổ Đạm, P. Nam Hồng Lĩnh; Can Lộc, Hồng Lộc, Kỳ Anh, Kỳ Khang, Kỳ Xuân, Nghi Xuân, P. Bắc Hồng Lĩnh, Tùng Lộc; Cẩm Duệ, Cẩm Trung, Đức Đồng, Đức Minh, Đức Quang, Đức Thọ, Hà Linh, Hương Bình, Hương Phố, Hương Sơn, Hương Xuân, Kim Hoa, Kỳ Văn, Mai Hoa, Mai Phụ, P. Hà Huy Tập, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Thạch Khê, Thạch Xuân, Toàn Lưu, Trường Lưu, Vũ Quang.

Tại Quảng Trị, các địa phương gồm Kim Ngân, Lệ Ninh, Quảng Ninh, Trường Ninh, Trường Phú, Trường Sơn; Bến Quan, Cồn Tiên, Hiếu Giang, P. Đồng Sơn; Ba Lòng, Cam Lộ, Hướng Hiệp, Hướng Lập, Hướng Phùng, Tà Rụt.

Tại Huế, nguy cơ lũ quét, sạt lở được cảnh báo tại A Lưới 5, Bình Điền, P. Phong Điền, P. Phú Bài.

Tại Gia Lai, các địa phương gồm Ayun, Đak Rong, Đức Cơ, Hra, Ia Chia, Ia Dơk, Ia Dom, Ia Grai, Ia Krái, Ia Krêl, Ia Mơ, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Púch.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi diễn biến mưa, lũ; đề phòng lũ quét, sạt lở đất xảy ra bất ngờ, đặc biệt tại khu vực ven sông, suối nhỏ, vùng trũng thấp và các sườn dốc.