Nghệ An đề xuất thu phí đỗ ô tô tạm thời trên vỉa hè, lòng đường

Sở Xây dựng Nghệ An đang lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để trông giữ phương tiện tại 6 phường gồm: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc và Cửa Lò.

Ô tô đỗ trên vỉa hè tại khu vực đô thị Nghệ An. Theo dự thảo, tỉnh đề xuất thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để trông giữ phương tiện tại 6 phường. Ảnh: V. Đồng

Theo Sở Xây dựng, những năm gần đây, nhu cầu dừng, đỗ phương tiện tại khu vực đô thị ngày càng tăng, nhất là ở các khu vực tập trung cơ quan hành chính, cơ sở y tế, giáo dục, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Trong khi đó, hệ thống bãi đỗ xe công cộng tại 6 phường còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Quỹ đất dành cho xây dựng bãi đỗ xe cũng hạn hẹp, việc đầu tư các bãi đỗ xe tập trung cần nguồn lực lớn và thời gian thực hiện.

Thực tế này dẫn đến tình trạng phương tiện dừng, đỗ tại lòng đường, hè phố, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Vì vậy, việc tổ chức sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện tại những vị trí đủ điều kiện được xác định là cần thiết.

Theo dự thảo, ô tô con đến 7 chỗ ngồi và xe mô tô 3 bánh có mức phí đề xuất 10.000 đồng/lượt ban ngày, 20.000 đồng/lượt ban đêm và 180.000 đồng/tháng. Ảnh: V. Đồng

Theo dự thảo, ô tô con đến 7 chỗ ngồi và xe mô tô 3 bánh có mức phí đề xuất 10.000 đồng/lượt ban ngày, 20.000 đồng/lượt ban đêm và 180.000 đồng/tháng.

Đối với ô tô trên 7 chỗ đến dưới 16 chỗ, xe tải và xe chuyên dùng có trọng tải dưới 3,5 tấn, mức phí lần lượt là 12.000 đồng/lượt ban ngày, 24.000 đồng/lượt ban đêm và 210.000 đồng/tháng.

Xe khách từ 16 chỗ trở lên, xe tải và xe chuyên dùng có trọng tải từ 3,5 tấn đến 10 tấn có mức phí 14.000 đồng/lượt ban ngày, 27.000 đồng/lượt ban đêm và 240.000 đồng/tháng.

Mức phí cao nhất được đề xuất là 15.000 đồng/lượt ban ngày, 30.000 đồng/lượt ban đêm và 270.000 đồng/tháng, áp dụng với xe tải trên 10 tấn, xe sơ mi rơ moóc và các loại xe ô tô khác.

Đối với xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh, mức phí dự kiến là 3.000 đồng/lượt ban ngày, 5.000 đồng/lượt ban đêm và 45.000 đồng/tháng. Xe đạp và các loại xe thô sơ khác có mức phí ban ngày 2.000 đồng/lượt, ban đêm 3.000 đồng/lượt và 30.000 đồng/tháng.

Dự thảo quy định, phương tiện dừng, đỗ liên tục trên 1 ngày đêm đến dưới 20 ngày đêm sẽ được tính phí theo ngày đêm, tùy loại xe. Mức thu dao động từ 4.000 đến 35.000 đồng/ngày đêm và không vượt quá mức phí theo tháng tương ứng.

Thời gian thu phí ban ngày từ 6 giờ đến trước 22 giờ cùng ngày; ban đêm từ 22 giờ ngày hôm trước đến trước 6 giờ ngày hôm sau. Mức phí theo tháng áp dụng đối với phương tiện dừng, đỗ thường xuyên, liên tục từ 20 ngày trở lên trong một tháng.

Ô tô đỗ trên vỉa hè tại khu vực đô thị Nghệ An. Ảnh: V. Đồng

Một lượt dừng, đỗ được tính từ thời điểm phương tiện vào vị trí đến khi rời khỏi vị trí đó, tối đa 3 giờ. Nếu dừng, đỗ quá 3 giờ, phương tiện sẽ bị tính thêm một lượt theo mức phí tại khung giờ bắt đầu lượt tiếp theo. Trường hợp một lượt dừng, đỗ kéo dài qua nhiều khung giờ thu phí, mức thu cao nhất được áp dụng.

Phương tiện đã nộp phí theo tháng sẽ không phải nộp thêm phí theo lượt hoặc ngày đêm đối với cùng phương tiện, cùng vị trí và cùng thời gian. Toàn bộ số tiền phí thu được nộp vào ngân sách nhà nước.

Dự kiến, Nghị quyết sẽ được trình HĐND tỉnh Nghệ An xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm 2026. Các mức phí nêu trên hiện là đề xuất trong dự thảo, chưa phải mức thu chính thức.