Đầu tư xây dựng Dự án hạ tầng đường ống dẫn xăng dầu Việt Nam - Lào. (Ảnh minh họa)

CTCP Đầu tư Năng lượng và Mỏ VN vừa gửi văn bản đến Sở Tài chính tỉnh Nghệ An đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cung ứng xăng dầu Việt - Lào, đoạn trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo phương án đề xuất, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 3.130 tỷ đồng, sử dụng khoảng 281,1 ha đất trên địa bàn 10 phường, xã của tỉnh Nghệ An. Hệ thống hạ tầng gồm một kho đầu nguồn tại cảng Cửa Lò, hai kho trung chuyển tại xã Đại Huệ và Kim Bảng, cùng tuyến đường ống dẫn xăng dầu dài khoảng 85 km đến khu vực cửa khẩu Thanh Thủy, giáp biên giới Việt Nam - Lào.

Trong đó, kho đầu nguồn tại Cửa Lò có diện tích khoảng 8 ha, sức chứa 45.000 m³ và có khả năng mở rộng lên 60.000 m³. Hai kho trung chuyển tại Đại Huệ và Kim Bảng có diện tích khoảng 4 ha mỗi kho, sức chứa 10.000 m³/kho.

Tuyến đường ống được chia thành hai đoạn, gồm đoạn từ kho đầu nguồn Cửa Lò đến điểm nối cao tốc Vinh - Thanh Thủy dài khoảng 25 km và đoạn từ điểm nối cao tốc đến khu vực cửa khẩu Thanh Thủy dài khoảng 60 km.

Ở giai đoạn đầu, nhà đầu tư dự kiến xây dựng một tuyến ống đường kính 8 inch để vận chuyển dầu. Tuyến ống đi ngầm qua sông Cấm, sau đó chạy song song với một số tuyến giao thông trước khi kết nối với cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Diện tích hành lang an toàn dự kiến cần giải phóng mặt bằng khoảng 265,1 ha.

Về cơ cấu vốn, nhà đầu tư dự kiến góp 469,58 tỷ đồng, tương đương 15% tổng mức đầu tư. Phần vốn còn lại, gần 2.661 tỷ đồng, chiếm 85%, dự kiến được huy động từ các ngân hàng thương mại trong nước.

Theo doanh nghiệp, dự án hướng tới hỗ trợ Lào đa dạng hóa nguồn cung, tăng cường bảo đảm an ninh năng lượng và rút ngắn quãng đường vận chuyển xăng dầu từ các cảng biển Việt Nam đến các tỉnh phía Bắc Lào. Qua đó, nguồn cung từ Việt Nam có thêm lợi thế cạnh tranh với nguồn hàng hiện nay từ Thái Lan, góp phần giảm chi phí logistics và nâng cao khả năng bảo đảm nguồn cung cho thị trường Lào.

Dự án hạ tầng cung ứng xăng dầu Việt - Lào được thúc đẩy trên cơ sở hợp tác giữa Chính phủ hai nước. Ngày 8/10/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào đã thay mặt Chính phủ hai nước ký Bản ghi nhớ về hợp tác dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cung ứng xăng dầu Việt - Lào.

Theo Bộ Công Thương, phần dự án trên lãnh thổ Việt Nam thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An và đã được bổ sung vào Điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ Công Thương đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An đẩy nhanh các công việc thuộc thẩm quyền, trong đó có chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư và điều chỉnh quy hoạch địa phương nếu cần thiết. Đồng thời, tỉnh được đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và chuẩn bị đầu tư dự án.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch phối hợp triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư. Theo định hướng nghiên cứu ban đầu, hệ thống kho và trạm trung chuyển có quy mô dự kiến 110.000-160.000 m³, đi kèm tuyến đường ống dài khoảng 80-100 km.

Với đề xuất mới, nhà đầu tư dự kiến hoàn thiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư trong khoảng quý IV/2026 đến quý I/2027. Dự án dự kiến khởi công vào quý III/2027 và đưa vào khai thác từ quý III/2029.

Khi được triển khai, hệ thống hạ tầng này được kỳ vọng hình thành thêm tuyến cung ứng xăng dầu từ Việt Nam sang Lào, tăng cường kết nối hạ tầng năng lượng giữa hai nước và mở rộng vai trò của các cảng biển Việt Nam trong chuỗi cung ứng năng lượng khu vực.