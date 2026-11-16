Nghệ An đề xuất chi trợ cấp cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cơ sở

Người dân bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả trận lũ quét lịch sử hồi tháng 7/2025. (Ảnh: TH)

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với người tham gia lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

Nghị quyết này áp dụng với cá nhân tham gia lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, người được huy động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập được hưởng trợ cấp ngày công lao động là 327.600 đồng/người/ngày. Nếu thực hiện trong một buổi được hưởng trợ cấp là 163.800 đồng/người.

Người được huy động huấn luyện, diễn tập và làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai vào ban đêm (từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau), trợ cấp tăng thêm 163.800 đồng/người.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả trận lũ quét lịch sử hồi tháng 7/2025. (Ảnh: TH)

Nghệ An là địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, do đó việc duy trì lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã đủ mạnh, đủ gần dân, có khả năng phản ứng nhanh tại chỗ được cho là yêu cầu thực tiễn cấp thiết.

Đặc biệt, Nghị quyết này sẽ tạo cơ sở pháp lý cụ thể để chi trả trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ chi phí ăn, nghỉ, đi lại theo quy định, bù đắp phần thu nhập bị mất trong thời gian tham gia nhiệm vụ, giảm gánh nặng tài chính cho cá nhân và hộ gia đình.

Năm 2025, thiên tai trên địa bàn Nghệ An hết sức phức tạp, bất thường và cực đoan, ảnh hưởng lớn đến người dân, sản xuất nông lâm nghiệp, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng nề. Cụ thể, đã làm chết 12 người, bị thương 31 người, 705 nhà bị sập, thiệt hại hơn 70%; 106.038 nhà tốc mái, hư hỏng; 13.364 hộ dân đi sơ tán; gây ra nhiều thiệt hại về sản xuất nông lâm nghiệp và các công trình hạ tầng…, tổng thiệt hại hơn 8.900 tỷ đồng.