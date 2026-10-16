Nghệ An đề nghị làm rõ thông tin 'nơi chợ xuống cấp, nơi xây tiền tỷ lại bỏ hoang'

Ngày 16/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, vừa có văn bản đề nghị Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin Báo Tiền Phong phản ánh trong bài viết “Chợ ở Nghệ An: Nơi xuống cấp, nơi xây tiền tỷ lại bỏ hoang”, đăng ngày 8/10/2026.

Bài viết phản ánh thực trạng nhiều chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh xuống cấp, tiểu thương phải tự bỏ tiền sửa chữa, gia cố để duy trì hoạt động. Trong khi đó, một số khu chợ được đầu tư hàng tỷ đồng lại vắng khách, nhiều ki-ốt bỏ trống, công trình chưa được khai thác hiệu quả.

Chợ ga Vinh xuống cấp, nhiều hạng mục hư hỏng.

Cụ thể, tại chợ Ga Vinh (phường Thành Vinh), nhiều hạng mục hư hỏng, dột nước; một phần kết cấu thép khu đình hàng ăn bị sập sau bão số 5 năm 2025. Ở chợ Quán Lau (phường Trường Vinh), mái che và khung sắt hoen gỉ, hư hỏng, khiến tiểu thương lo ngại về an toàn khi mưa to, gió lớn.

Trong khi đó, chợ Hưng Đông (phường Vinh Hưng), được xây dựng năm 2018 với vốn đầu tư 5,7 tỷ đồng, có nhiều ki-ốt bỏ trống. Chợ Phong Toàn (phường Vinh Phú), vốn đầu tư 21 tỷ đồng, quy mô khoảng 400 ki-ốt, sau 14 năm vẫn vắng khách, phần lớn đình chính chưa được khai thác hiệu quả.

Tầng 3 chợ Vinh, rộng hơn 1.000m², từng được đầu tư làm trung tâm thương mại nhưng chỉ hoạt động trong thời gian ngắn, nhiều năm qua gần như bỏ trống, cơ sở vật chất xuống cấp.

Chợ Hưng Đông được đầu tư tiền tỷ xây mới nhưng bỏ hoang nhiều năm.

Căn cứ quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin đăng, phát trên báo chí, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung được phản ánh.

Sở Công Thương được yêu cầu trả lời bằng văn bản đến Báo Tiền Phong, đồng thời thông báo kết quả xử lý đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 5/11.