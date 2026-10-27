Nghệ An đề nghị không đưa hơn 1.900 ha vào quy hoạch khoáng sản nhóm I

Hội nghị do đồng chí Phạm Gia Túc - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì. Tham dự tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở: Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Toàn

Theo báo cáo tại hội nghị, Nghệ An thống nhất với sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch nhằm cập nhật dữ liệu về tài nguyên, trữ lượng, nhu cầu sử dụng khoáng sản, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý tài nguyên trong giai đoạn mới.

Giám đốc Sở Công Thương Phạm Văn Hóa cùng đại diện Sở Xây dựng và Văn phòng UBND tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Toàn

Tuy nhiên theo đánh giá của tỉnh, mặc dù Nghệ An có diện tích tự nhiên lớn, nhưng tài nguyên khoáng sản nhóm I trên địa bàn có quy mô nhỏ lẻ, ít triển vọng phát triển công nghiệp. Đối với khoáng sản thiếc, cả 3 nhà máy chế biến trên địa bàn đã đóng cửa nhiều năm do không đủ nguyên liệu.

Cán bộ Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu nội dung hội nghị. Ảnh: Nguyễn Toàn

Thực tiễn khai thác cũng đặt ra những vấn đề cần quan tâm trong công tác quản lý. Theo đó 4 giấy phép khai thác quặng thiếc còn hiệu lực hoạt động không hiệu quả; tại khu vực Suối Bắc, xã Châu Hồng, đã xảy ra các sự cố môi trường vào các năm 2017, 2021 và 2025, liên quan đến xả thải ra nguồn nước cùng tình trạng sụt lún đất, mất nước ngầm tại địa phương.

Từ thực tế trên, Nghệ An đề nghị không đưa 1.924,72 ha khu vực khoáng sản thiếc, vàng, đá quý và đá bán quý vào điều chỉnh quy hoạch khoáng sản nhóm I. Các khu vực mỏ này ít triển vọng hoặc chưa rõ triển vọng, điều kiện địa chất môi trường phức tạp

Sơ đồ khu quặng thiếc Nghệ An đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch. Ảnh tài liệu phục vụ hội nghị

Cụ thể, đối với quặng thiếc, tỉnh đề nghị không đưa vào điều chỉnh quy hoạch các khu vực Suối Bắc, bản Ngọc, Đồng Tiến thuộc xã Châu Hồng và khu vực Tri Lễ thuộc xã Tri Lễ.

Đối với quặng vàng, Nghệ An đề nghị không đưa vào điều chỉnh quy hoạch các khu vực Cắm Muộn, xã Mường Quàng; Bản Tang – Na Quyn, xã Mường Ham; Huồi Cọ, bản Sàn, xã Hữu Khuông; Tiến Thành, thuộc xã Bình Minh và xã Quỳnh Tam. Đối với khoáng sản đá quý, đá bán quý, tỉnh đề nghị không đưa khu vực Đồi Tỷ - Khe Mét vào điều chỉnh quy hoạch do giấy phép khai thác đã hết hạn, quá trình khai thác không phát hiện đá quý, đá bán quý.

Khu vực Đồi Tỷ - Khe Mét tỉnh Nghệ An đề nghị không đưa vào điều chỉnh quy hoạch. Ảnh tài liệu phục vụ hội nghị

Bên cạnh kiến nghị đối với các khu vực khoáng sản cụ thể, Nghệ An đề xuất Bộ Công Thương nghiên cứu cách thể hiện thông số công suất trong phụ lục quy hoạch các dự án khai thác quặng. Theo đó, tỉnh đề nghị chỉ nêu công suất khai thác quặng nguyên khai tại các thời kỳ, không đưa thông số công suất quặng kim loại tương ứng, bởi hiệu quả thu hồi phụ thuộc vào công nghệ tuyển, luyện được áp dụng ở từng thời điểm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu tại hội nghị về đề xuất của Nghệ An không đưa một số khu vực vào quy hoạch khoáng sản nhóm I. Ảnh: Nguyễn Toàn

Nghệ An thống nhất quan điểm việc điều chỉnh quy hoạch phải bảo đảm thúc đẩy phát triển công nghiệp, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế. Các kiến nghị của tỉnh hướng đến việc hoàn thiện quy hoạch phù hợp với tiềm năng tài nguyên và điều kiện thực tế của từng khu vực, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh trật tự.