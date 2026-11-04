Nghệ An đề nghị bổ sung hơn 1.179 tỷ đồng để cấp bù kinh phí miễn, giảm và hỗ trợ học phí

Từ năm học 2025-2026, mức học phí đối với cấp mầm non và tiểu học trên địa bàn Nghệ An là 280 nghìn đồng/người học/tháng.

Ngày 4/11, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết: Căn cứ Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐND ngày 12/12/2025, quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đến nay, địa phương chưa cân đối được nguồn kinh phí để thực hiện.

Việc chậm bố trí ngân sách cấp bù học phí đang gây khó khăn cho hoạt động của nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nhiều khoản chi của học kỳ I, năm học 2025-2026, trong đó có tiền dạy thêm giờ của giáo viên, đến nay vẫn chưa được thanh toán hoặc không đủ để chi trả theo đúng quy định.

Không chỉ các nhà trường, phụ huynh có con theo học tại các trường mầm non và cơ sở giáo dục ngoài công lập cũng đang chờ được hoàn trả phần học phí thuộc diện được ngân sách hỗ trợ.

Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, nhằm bảo đảm nguồn lực chi trả chế độ cho các đối tượng thụ hưởng, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Tài chính xem xét bổ sung kinh phí theo quy định.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 900 nghìn học sinh các cấp.

Theo bảng tổng hợp nhu cầu kinh phí kèm theo, tổng số tiền đề nghị cấp bù là 1.179,42 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện tại các trường mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên là 1.005,02 tỷ đồng; các trường mầm non, phổ thông ngoài công lập là 50,821 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ học viên, sinh viên là 123,579 tỷ đồng.

Trước đó, theo Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐND, tỉnh Nghệ An đã quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên; đồng thời quy định mức hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh.

Theo nghị quyết này, từ năm học 2025-2026, mức học phí đối với cấp mầm non và tiểu học là 280 nghìn đồng/người học/tháng; cấp trung học cơ sở là 290 nghìn đồng/người học/tháng và cấp trung học phổ thông là 300 nghìn đồng/người học/tháng.

Đối với hình thức học trực tuyến, mức thu bằng 80% học phí học trực tiếp tương ứng.