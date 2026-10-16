Nghệ An: Đê Kênh Thấp hư hỏng, người dân thấp thỏm lo âu

Tuyến đê này chạy qua và che chắn cho hàng trăm hộ dân cư, cùng đồng ruộng, ao hồ nuôi trồng thủy sản của người dân xóm Hưng Thái.

Đê Kênh Thấp đoạn qua xóm Hưng Thái, xã Hưng Nguyên bị sạt lở nghiêm trọng.

Mặt đê được đổ bê tông và là đường giao thông nông thôn, có lưu lượng người và phương tiện lưu thông khá đông đúc. Ngay tại vị trí gần nhà máy nước Hưng Nguyên, hiện thân đê đang bị sạt lở nghiêm trọng, một đoạn thân đê dài khoảng 200m đã bị sạt lở xuống sông.

Đáng lo ngại, tại nhiều vị trí, đất nền đã bị cuốn trôi, gây sụt lún ăn sâu vào đường bê tông. Có nơi, mép đường đã tạo thành những hàm ếch, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt.

Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người và phương tiện mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cả tuyến đê.

Nhiều vị trí thân đê sạt vào đường bê tông, tạo thành hàm ếch.

Ông Nguyễn Quốc Huệ, trưởng xóm Hưng Thái cho biết: Nhìn thực trạng hư hỏng đê Kênh Thấp như hiện nay, người dân rất lo lắng.

Tuyến đê này ảnh hưởng đến tổng hơn 800 hộ dân với gần 3.000 nhân khẩu. Ngoài đất ở và dân cư, còn có khoảng 170ha đất lúa và 30ha ao hồ nuôi trồng thủy sản. Nếu mưa bão lớn, đê vỡ thì thiệt hại không thể tính hết, theo ông Huệ.

Tình trạng sạt lở chân đê vẫn đang có dấu hiệu diễn tiếp.

Đê Kênh Thấp là tuyến đê cấp 4 trọng yếu, có chiều dài hơn 3,5km, phục vụ tưới tiêu và sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Theo người dân địa phương, những trận mưa lũ kéo dài do ảnh hưởng của bão số 5 và số 10 năm 2025 là nguyên nhân khiến đoạn đê ở đây bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng như hiện nay.

Tháng 9/2022, mưa lũ đã khiến 1 đoạn ngắn đê Kênh Thấp đoạn qua xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (nay thuộc xã Hưng Nguyên) đã bị vỡ.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ, lực lượng chức năng cùng người dân đã phải xuyên đêm đội mưa mới khắc phục xong sự cố.

Bà Cao Thị Ngụ - một người dân, chia sẻ với phóng viên về tình hình hư hỏng tại đê Kênh Thấp đoạn qua xóm Hưng Thái.

Ông Hoàng Anh Tiến, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên, cho biết: Địa phương cũng rất lo lắng trước thực trạng hư hỏng tại đê Kênh Thấp, đoạn qua xóm Hưng Thái.

Để đảm bảo an toàn, địa phương đã cho cắm biển cảnh báo để người dân nắm được; hạn chế xe tải trọng lớn đi vào để tránh tình trạng gây thêm sạt lở; cho người thường xuyên theo dõi diễn biến dòng nước, bờ đê để có phương án xử lý kịp thời…

Hiện địa phương đã có ý kiến xin UBND tỉnh sớm có giải pháp để khắc phục, sửa chữa vị trí hư hỏng này.