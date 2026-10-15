Nghệ An đẩy nhanh xử lý ngập úng đô thị

Ngày 15/10, UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng trên địa bàn thành phố Vinh (cũ).

Nhiều tuyến đường ở khu vực đô thị Nghệ An ngập sâu khi mưa lớn. ẢNH: V. Đồng

Thời gian qua, mỗi khi mưa lớn, nhiều khu vực đô thị ở Nghệ An xảy ra ngập úng, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và đời sống người dân. Trước thực trạng này, tỉnh yêu cầu tập trung xử lý các điểm ngập cục bộ, đẩy nhanh tiến độ những công trình thoát nước cấp bách.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng được giao hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các hạng mục sửa chữa, nạo vét mương và hệ thống thoát nước, trình UBND tỉnh trước ngày 16/10. Đồng thời, tập trung hoàn thành 7 dự án phòng, chống ngập úng đô thị trong tháng 10/2026, ưu tiên xử lý hệ thống cửa phai tiêu úng Cầu Đen và điểm ngập tại nút giao Quán Bàu.

Thời gian qua, mỗi khi mưa lớn, nhiều khu vực đô thị ở Nghệ An xảy ra ngập úng, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và đời sống người dân. ẢNH: V. Đồng

Các đơn vị liên quan được yêu cầu đẩy nhanh thi công những hạng mục thoát nước trên đường 72m, đường V.I. Lênin; sớm hoàn thiện thủ tục các dự án trạm bơm tiêu Hói Chùa, hồ điều hòa Hưng Hòa 2 và các công trình thoát nước khác.

Về lâu dài, tỉnh yêu cầu rà soát, cập nhật quy hoạch thoát nước đô thị, tính đến tác động của mưa cực đoan và biến đổi khí hậu; tăng khả năng tiêu thoát nước, bổ sung hồ điều hòa và kết nối đồng bộ hệ thống thoát nước với sông, kênh, mương thủy lợi.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc tiến độ, định kỳ ngày 15 và 30 hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.