Nghệ An đẩy nhanh tiến độ xây trường nội trú vùng biên

Ngày 4.11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc nhằm rà soát, đánh giá tình hình triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vương Đình Nhuận cho biết, đối với 10 trường thuộc giai đoạn 1, đến nay, các trường cơ bản đã bố trí học sinh vào học tại điểm trường mới.

Về nguồn vốn, tổng giá trị các hợp đồng xây lắp đạt 2.449.455 triệu đồng. Trong đó, giá trị đã thanh toán, giải ngân là 1.837.091 triệu đồng, tương đương 75% giá trị hợp đồng. Tổng kế hoạch vốn được giao là 3.087.929 triệu đồng; lũy kế giải ngân đến ngày 31.10.2026 đạt 1.995.419 triệu đồng, bằng 64,62% kế hoạch.

UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc để rà soát, đánh giá tình hình, tiến độ triển khai xây dựng các trường nội trú liên cấp

Cùng với việc hoàn thiện các hạng mục xây lắp, Ban Quản lý dự án đã triển khai thủ tục mua sắm, lắp đặt trang thiết bị nội thất và thiết bị điện tử cho 10 trường.

Các nhà thầu đang được yêu cầu tăng cường nhân lực, máy móc, khẩn trương xử lý những phần việc còn lại, nhất là hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy, điện, nước, bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động dạy và học.

Đối với 11 trường thuộc giai đoạn 2, UBND tỉnh đã phê duyệt toàn bộ 11/11 dự án, đồng thời giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2026 với tổng số tiền 1.709.815 triệu đồng.

Đến ngày 31.10.2026, giá trị giải ngân đạt 362.733 triệu đồng, tương đương 21,21% kế hoạch vốn. Cả 11 công trình đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang được triển khai thi công tại hiện trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải nhấn mạnh yêu cầu phải tập trung cao độ, quyết liệt hơn nữa trong tổ chức thực hiện, không để tình trạng chậm trễ kéo dài, ảnh hưởng đến mục tiêu chung của chương trình xây dựng trường học ở khu vực biên giới.

Đối với 10 trường thuộc giai đoạn 1, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, vật lực, phương tiện, thiết bị, khẩn trương hoàn thành những hạng mục còn lại theo kế hoạch.

Việc thi công phải đi đôi với kiểm soát chất lượng, bảo đảm các điều kiện về an toàn và công năng sử dụng của công trình.

Với 11 trường thuộc giai đoạn 2, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu xây dựng đường găng tiến độ cụ thể cho từng công trình, từng hạng mục; xác định rõ thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị.

Các nhà thầu phải ký cam kết tiến độ với Ban Quản lý dự án và chính quyền địa phương để làm căn cứ theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Theo kế hoạch, những trường ở khu vực có điều kiện thuận lợi phải hoàn thành trước ngày 30.6.2027, các trường còn lại hoàn thành trước ngày 30.7.2027.

Trong đó, đến ngày 30.4.2027, toàn bộ phần xây thô, lợp mái và trát ngoài phải cơ bản hoàn thành. Các hạng mục hoàn thiện bên trong tiếp tục được triển khai, phấn đấu hoàn tất trước ngày 30.7.2027, kịp thời lắp đặt trang thiết bị và đưa các trường vào hoạt động, phục vụ năm học mới.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Anh Sơn là 1 trong 10 trường học giai đoạn 1, đã bố trí học sinh vào học tại điểm trường mới

Để bảo đảm tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nhà thầu tận dụng tối đa thời gian thời tiết thuận lợi → thời tiết thuận lợi, tập trung thi công phần xây thô, ưu tiên xây dựng, lợp mái và hoàn thiện các hạng mục bên ngoài trước khi bước vào mùa mưa.

Việc chuẩn bị vật liệu cũng phải được tính toán chủ động, nhất là đất, đá, cát, sỏi, bảo đảm nguồn cung tập kết đầy đủ tại công trường, không để xảy ra tình trạng thiếu vật liệu khiến hoạt động thi công bị gián đoạn khi thời tiết bất lợi.

Bên cạnh trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần phát huy vai trò đồng hành, chủ động huy động các lực lượng phù hợp, trong đó có lực lượng quân sự, dân quân tự vệ và sự tham gia của cộng đồng để hỗ trợ các công trình khi cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, nhất là các vấn đề liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và những điều kiện cần thiết phục vụ thi công, vận hành trường học.

Đặc biệt, đối với những nhà thầu năng lực yếu, thiếu trách nhiệm, không bảo đảm tiến độ như đã cam kết, tỉnh sẽ xem xét xử lý nghiêm theo quy định.

Đây được xem là giải pháp nhằm siết chặt kỷ luật trong triển khai dự án, bảo đảm các công trình trường học vùng biên được hoàn thành đúng thời hạn, đáp ứng yêu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh và giáo viên.