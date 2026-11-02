Nghệ An đẩy nhanh tiến độ di dời, cải tạo công trình điện phục vụ dự án đường cao tốc Vinh – Thanh Thủy

Theo nội dung văn bản số 14377/UBND-CN của UBND tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Chủ tịch UBND các xã Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm và Kim Bảng trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư tổ chức thi công liên tục, tăng ca, tăng kíp, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ di dời, cải tạo các công trình điện thuộc phạm vi dự án được giao làm chủ đầu tư.

Các địa phương phải rà soát, xác định tiến độ hoàn thành cụ thể đối với từng hạng mục, ưu tiên xử lý dứt điểm những vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến thi công đường cao tốc; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để tiếp tục chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để việc chậm di dời công trình điện ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

UBND tỉnh Nghệ An đẩy nhanh tiến độ di dời, cải tạo công trình điện phục vụ dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy.

Đối với các xã Nam Đàn, Kim Liên và Đại Huệ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình điện cao thế đang chậm tiến độ. Riêng xã Nam Đàn bao gồm cả công trình điện trung thế, hạ thế. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành các hạng mục ảnh hưởng trực tiếp đến thi công đường cao tốc.

UBND xã Vạn An khẩn trương triển khai thi công các hạng mục di dời, cải tạo công trình điện; chủ động phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu thi công đường cao tốc và Truyền tải điện Nghệ An thống nhất phương án thi công, bảo đảm an toàn tại vị trí cột 278 đường dây 500kV mạch 2, không để ảnh hưởng đến an toàn công trình điện và tiến độ thi công đường cao tốc.

Đối với Công ty Điện lực Nghệ An và Truyền tải điện Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ động phối hợp với các chủ đầu tư, nhà thầu trong quá trình triển khai; hỗ trợ kỹ thuật, thống nhất phương án thi công, kế hoạch cắt điện, đấu nối và các điều kiện cần thiết, bảo đảm tiến độ di dời, cải tạo công trình điện.

Nghệ an tập trung tối ưu hoá mọi nguồn lực liên quan phục vụ cho dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra thực tế, bám sát tiến độ di dời, cải tạo các công trình điện, nhất là những hạng mục đang chậm tiến độ. Đồng thời, quyết liệt đôn đốc, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung khắc phục tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

Đối với các hạng mục tiếp tục chậm tiến độ, có nguy cơ ảnh hưởng đến thi công đường cao tốc, giao Sở Công Thương phải báo cáo ngay UBND tỉnh, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất biện pháp xử lý cụ thể, không để kéo dài. Giám đốc Sở Công Thương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác theo dõi, đôn đốc và tham mưu xử lý các vướng mắc, chậm tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, Giám đốc Sở Công Thương và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngay, không để việc chậm di dời, cải tạo công trình điện ảnh hưởng đến tiến độ Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy.