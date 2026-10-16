Nghệ An đẩy nhanh phá dỡ các chung cư xuống cấp ở mức nguy hiểm

Lãnh đạo phường Thành Vinh vận động các hộ dân sớm di rời khỏi khu chung cư xuống cấp. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN

Trước tình trạng nhiều nhà chung cư xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, tỉnh Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ phá dỡ các công trình cũ, đồng thời yêu cầu sửa chữa, chỉnh trang những chung cư có hạng mục hư hỏng. Không chỉ giải quyết nguy cơ mất an toàn tại các khu nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, việc triển khai đồng bộ các giải pháp còn hướng tới cải thiện điều kiện sống, xây dựng môi trường đô thị văn minh, hiện đại.

Chiều 16/10, tại các tòa C2, C3, C4 (Khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) Bí thư, Chủ tịch và đoàn công tác của phường Thành Vinh đã đến tận nơi tuyên truyền vận động những hộ dân cuối cùng sớm di dời khỏi các tòa nhà đã xuống cấp ở mức độ D (mức nguy hiểm cao nhất trong phân loại chất lượng nhà chung cư, cần được xử lý để bảo đảm an toàn cho cư dân).

Tại các tòa nhà này tường bong tróc từng mảng, trần nhà xuất hiện những vết nứt sâu, có nơi lộ lõi thép; cầu thang sắt hoen gỉ, lan can rung lắc, một số đoạn nghiêng ra phía ngoài. Hệ thống điện và hạ tầng kỹ thuật cũng xuống cấp, dây điện chằng chịt, nhiều thiết bị có dấu hiệu hư hỏng. Đây là những biểu hiện rõ nét của sự xuống cấp của tòa nhà sau gần 50 năm khai thác, sử dụng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và tâm lý của người dân. Hiện chỉ còn 9/240 hộ dân còn ở lại các tòa chung cư kể trên.

Theo ông Nguyễn Văn Lư, Bí thư đảng ủy phường Thành Vinh, để hỗ trợ người dân trong quá trình di dời, phường Thành Vinh đã ban hành các quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà ở tạm cư trong 6 tháng, bình quân 5 triệu đồng/hộ/tháng. Với những hộ di dời sớm cũng được thưởng 5-10 triệu đồng. Địa phương cũng đang phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án tòa chung cư CT3B, phấn đấu đưa các hộ dân vào khu tái định cư mới trong tháng 11/2026.

Lãnh đạo phường Thành Vinh vận động các hộ dân sớm di rời khỏi khu chung cư xuống cấp. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN

Ông Nguyễn Văn Đàn, cư dân tòa C3, Khu chung cư Quang Trung, cho biết gia đình ông đã sinh sống tại đây gần 30 năm. Qua nhiều năm sử dụng, công trình ngày càng xuống cấp, khiến gia đình rất lo lắng về nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản.

“Chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động chúng tôi di dời khỏi chung cư cũ. Tuy nhiên gia đình tôi cũng mong muốn được đến khu tái định cư mới ở tòa chung cư CT3B với diện tích 70 m2 thay vì 44 m2 như định mức. Phần diện tích chênh lệch gia đình sẽ trả cho phía chủ đầu tư bởi gia đình tôi có 2 thế hệ. Qua đó giúp gia đình ổn định cuộc sống, an tâm an cư lạc nghiệp và bảo đảm an toàn cho cả gia đình và tài sản”, ông Nguyễn Văn Đàn cho biết.

Trước đó, từ ngày 25-29/9, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 cũng đã tổ chức bốc thăm căn hộ tái định cư tại CT3B cho các chủ căn hộ tại các tòa nhà kể trên, giúp người dân chủ động chuẩn bị chuyển đến nơi ở mới. Khu chung cư Quang Trung được Chính phủ Đức viện trợ xây dựng năm 1974, bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 1976, gồm 22 tòa nhà 5 tầng, chia thành các khu A, B, C và D. Sau gần 50 năm, nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước đó, khu A và khu B và tòa C5, C6 (khu C) đã được phá dỡ để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Việc hỗ trợ kinh phí, bố trí nơi ở tạm cư và tổ chức bốc thăm căn hộ tái định cư là những bước quan trọng nhằm giảm bớt khó khăn cho các hộ dân trong quá trình di dời. Sau khi hoàn thành phá dỡ, mặt bằng sẽ được quản lý, bàn giao cho nhà đầu tư để triển khai dự án xây dựng lại Khu chung cư Quang Trung, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc và cảnh quan.

Đây không chỉ là giải pháp xử lý những công trình xuống cấp nghiêm trọng mà còn tạo tiền đề tái thiết không gian đô thị, từng bước nâng cao chất lượng nhà ở và điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Chỉnh trang 38 chung cư, tăng cường bảo trì công trình. Cùng với việc xử lý các chung cư cũ nguy hiểm, Nghệ An xác định công tác bảo trì, sửa chữa và chỉnh trang những công trình còn lại là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên, tránh để các hư hỏng nhỏ kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng công trình và mỹ quan đô thị.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 129 nhà chung cư đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, trong đó có 23 nhà chung cư cũ và 106 nhà chung cư không thuộc diện chung cư cũ. Đến nay, 17 trong tổng số 23 nhà chung cư cũ đã được phá dỡ, đạt khoảng 74%.

Đối với 106 nhà chung cư không thuộc diện chung cư cũ, phần lớn là chung cư thương mại và nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng từ khoảng năm 2010 đến nay. Kết cấu các công trình cơ bản chưa xuống cấp, vẫn đáp ứng yêu cầu về an toàn chịu lực và khai thác, sử dụng. Tuy nhiên, quá trình sử dụng lâu dài vẫn có thể khiến một số hạng mục, thiết bị và khu vực sinh hoạt chung hư hỏng, xuống cấp nếu không được kiểm tra, bảo dưỡng kịp thời.

Lãnh đạo phường Thành Vinh vận động các hộ dân sớm di rời khỏi khu chung cư xuống cấp. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN

Theo kế hoạch, 68 nhà chung cư có hiện trạng còn tốt, mặt ngoài công trình và các khu vực sử dụng chung cơ bản bảo đảm chất lượng, mỹ quan, chưa cần thiết phải cải tạo hoặc sửa chữa lớn. Đối với nhóm công trình này, yêu cầu đặt ra là duy trì việc kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, kịp thời khắc phục những hư hỏng phát sinh, nhất là tại các hệ thống kỹ thuật và hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Trong khi đó, 38 nhà chung cư còn lại cần được quan tâm chỉnh trang do xuất hiện những dấu hiệu xuống cấp ở một số hạng mục. Tình trạng bong tróc sơn, rêu mốc mặt ngoài; tường tại hành lang, sảnh, khu vực thang máy, tầng để xe và không gian sinh hoạt chung bị bẩn, bong rộp không chỉ làm giảm mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống. Việc để đồ đạc, vật dụng thiếu gọn gàng tại các khu vực sử dụng chung cũng gây mất trật tự, ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân.

Ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, cho biết đối với các nhà chung cư không thuộc diện chung cư cũ, tỉnh yêu cầu tổ chức bảo trì, sửa chữa, cải tạo, chỉnh trang những công trình xuống cấp, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị; chú trọng mặt ngoài công trình, các khu vực sử dụng chung, hệ thống phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo lãnh đạo tỉnh, công tác quản lý, bảo trì phải được thực hiện thường xuyên theo quy trình, kế hoạch được phê duyệt, kịp thời khắc phục hư hỏng và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn. Việc chỉnh trang không chỉ dừng ở xử lý các vị trí bong tróc, rêu mốc mà cần gắn với nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng công trình, giữ gìn vệ sinh và bảo đảm các điều kiện an toàn trong quá trình sinh sống.

Việc kết hợp phá dỡ, xây dựng lại các chung cư cũ với chỉnh trang những công trình xuống cấp và duy trì bảo trì các chung cư còn tốt thể hiện yêu cầu quản lý đô thị theo hướng đồng bộ, lâu dài. Qua đó, Nghệ An hướng tới không chỉ xử lý những nguy cơ mất an toàn trước mắt mà còn cải thiện chất lượng nhà ở, nâng cao điều kiện sinh hoạt, từng bước xây dựng cảnh quan đô thị sạch, đẹp, văn minh và hiện đại.