Nghệ An đẩy mạnh thực học, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: TL

Thực học, thực hành

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 được ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức với chủ đề “Thực học, thực hành, đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo”.

Phát biểu tại lễ phát động, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi nhanh chóng phương thức học tập, lao động và sáng tạo, học tập suốt đời trở thành yêu cầu thiết yếu đối với mỗi người và sự phát triển của xã hội.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa phát động "Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026". Ảnh: TL

Theo đó, ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tiếp tục tập trung đổi mới giáo dục theo hướng thực chất, hiệu quả, lấy năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn làm một trong những thước đo quan trọng của chất lượng giáo dục.

Tinh thần xuyên suốt được xác định là học thật để có tri thức thật; thực hành thật để hình thành năng lực thật; từ năng lực thật tạo ra giá trị thật.

Đại diện học sinh phát biểu hưởng ứng. Ảnh: TL

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đặt ra là tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực, việc làm và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mục tiêu là giúp người học có nghề, có kỹ năng, thích ứng với công nghệ mới và có cơ hội việc làm bền vững; qua đó khẳng định giáo dục nghề nghiệp là một con đường thiết thực để lập thân, lập nghiệp.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, dạy học và tự học cũng là một định hướng quan trọng. Ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung phát triển học liệu số, nền tảng số, cơ sở dữ liệu; nâng cao năng lực số cho cán bộ quản lý, nhà giáo và người học; khai thác dữ liệu và các công cụ trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả công việc. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ phải bảo đảm thiết thực, an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm. Trí tuệ nhân tạo được xác định là công cụ hỗ trợ, không thay thế tư duy độc lập, trách nhiệm cá nhân và vai trò giáo dục của người thầy.

Cùng với kỹ năng số, người học cần được trang bị tư duy phản biện, kỹ năng kiểm chứng thông tin, ý thức về an toàn số, đạo đức số và trung thực học thuật. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc sử dụng công nghệ mà từng bước làm chủ công nghệ.

Đáng chú ý, phong trào “Bình dân học vụ số” sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng, phát huy vai trò của ngành Giáo dục trong phổ cập tri thức và kỹ năng số cho cán bộ, nhà giáo, học sinh, học viên và người dân.

Trao học bổng cho các học sinh Trường THCS Đặng Chánh Kỷ. Ảnh: TL

Các cơ sở giáo dục, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm học tập cộng đồng được định hướng tăng cường hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng an toàn, hiệu quả các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và tài nguyên học tập số. Trong đó, ưu tiên người cao tuổi, người dân vùng miền núi, vùng khó khăn...

Ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ phát huy vai trò của các cơ sở giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng, thư viện, thiết chế văn hóa, nền tảng và học liệu số; tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, Hội Khuyến học và các tổ chức liên quan để mở rộng cơ hội học tập.

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời

Để các mục tiêu trên đi vào thực chất, ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đề nghị các cơ sở giáo dục cụ thể hóa tinh thần của Tuần lễ bằng những nhiệm vụ, việc làm thiết thực, hiệu quả; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường gắn kết với doanh nghiệp và thị trường lao động; các trung tâm học tập cộng đồng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo được yêu cầu phát huy vai trò nêu gương trong tự học, đổi mới và sáng tạo; không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực số và khả năng ứng dụng công nghệ, đồng thời hình thành cho người học năng lực tự học và khả năng thích ứng lâu dài.

Trao học bổng cho các học sinh Trường THCS Đặng Chánh Kỷ. Ảnh: TL

Đối với học sinh, sinh viên, học viên, ngành Giáo dục và Đào tạo xác định năng lực tự học, ý chí vươn lên, tinh thần sáng tạo và khả năng thích ứng là những hành trang quan trọng trước những thay đổi của tương lai.

Từ truyền thống hiếu học của quê hương Nghệ An, mục tiêu đặt ra là tạo chuyển biến từ hiếu học đến thực học; từ học để biết đến học để làm, học để sáng tạo; từ tiếp cận công nghệ đến làm chủ công nghệ; từ học trong nhà trường đến học ở mọi nơi, mọi lúc và học tập suốt đời.

Các doanh nghiệp, nhà tài trợ trao học bổng cho các cho trường trên địa bàn xã Vạn An. Ảnh: TL

Qua đó, góp phần xây dựng mỗi nhà trường trở thành không gian học tập và sáng tạo, mỗi gia đình là một môi trường khuyến học, mỗi cộng đồng là một cộng đồng học tập; tạo cơ hội để người dân Nghệ An nâng cao tri thức, hoàn thiện kỹ năng, phát triển năng lực và đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Trao học bổng cho học sinh các trường học trên địa bàn xã Vạn An. Ảnh: TL

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng khuyến học, khuyến tài cho 40 học sinh, động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện; Đại diện các doanh nghiệp, nhà tài trợ, các quỹ học bổng cho học sinh thuộc các trường học trên địa bàn xã Vạn An.