Nghệ An: Đẩy mạnh thu nhận mẫu ADN, tăng cơ hội tìm danh tính liệt sĩ

Nối dữ liệu ADN, mở thêm hy vọng tìm danh tính liệt sĩ

Từ ngày 24 - 30/10/2026, Nghệ An triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ, theo kế hoạch của Bộ Công an.

Đợt này lực lượng chức năng ưu tiên các trường hợp có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ, nhằm bổ sung nguồn dữ liệu phục vụ quá trình xác minh, đối chiếu ADN.

Thân nhân liệt sĩ đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An được cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An hướng dẫn các bước lấy mẫu ADN tại phường Trường Vinh.

Chiều 28/10, tại trạm thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ phường Trường Vinh, không khí làm việc diễn ra trật tự, ấm áp.

Gần 100 thân nhân liệt sĩ, phần lớn là các cụ cao niên từ 70 tuổi trở lên, được chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng công an hỗ trợ kinh phí thuê phương tiện đưa đón từ các xã Minh Châu, Tân Châu, An Châu, Hải Châu… đến điểm lấy mẫu.

Dù phải di chuyển quãng đường 50 - 60km, nhiều cụ vẫn phấn khởi, không giấu được niềm hy vọng khi được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các thủ tục lấy mẫu ADN.

Tại điểm thu nhận, khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh tận tình đón tiếp, hướng dẫn các cụ làm hồ sơ, lấy dấu vân tay, mẫu máu và sinh phẩm.

Từ khâu di chuyển, tiếp nhận đến lấy mẫu, các cụ đều được hỗ trợ chu đáo, giảm bớt những khó khăn do tuổi cao, sức yếu.

Với nhiều người, chuyến đi dù xa nhưng không còn là nỗi vất vả, bởi mỗi mẫu ADN được thu nhận đều mở thêm hy vọng tìm lại danh tính, phần hài cốt người thân đã hy sinh, giúp những gia đình liệt sĩ có cơ hội khép lại nỗi mong chờ kéo dài suốt nhiều năm.

Ông Cao Văn Tài, sinh năm 1951, trú tại xã Tân Châu cho biết có anh trai là liệt sĩ Cao Xuân Cư, quê xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu cũ (nay là xã Tân Châu), Nghệ An. Anh hy sinh năm 1972, đến nay vẫn chưa tìm được phần mộ, gia đình đã mong ngóng tin tức suốt nhiều năm.

"Việc được hướng dẫn lấy mẫu ADN giúp gia đình có thêm hy vọng tìm lại danh tính và biết nơi an nghỉ của người thân. Gia đình mong mẫu sinh phẩm sớm được đối chiếu với dữ liệu hài cốt liệt sĩ để những trường hợp đủ căn cứ có thể xác định danh tính", ông Tài nói.

Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền cơ sở đẩy mạnh triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ.

Để thân nhân thuận lợi tham gia lấy mẫu tại trạm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ phường Trường Vinh, chính quyền cơ sở phối hợp với lực lượng công an rà soát danh sách, liên hệ từng gia đình và bố trí phương tiện đưa đón những người đã đăng ký.

Với trường hợp tuổi cao, sức yếu hoặc khó khăn trong đi lại, lực lượng chức năng tổ chức hỗ trợ trực tiếp, kể cả đến tận nhà thu nhận mẫu khi cần thiết.

Bà Nguyễn Thị Hòa, 77 tuổi, trú tại xã Minh Châu, thân nhân liệt sĩ Nguyễn Nghĩa Tịch, quê xã Diễn Bình cũ, (nay là xã Minh Châu), hy sinh năm 1952 nhưng đến nay gia đình vẫn chưa tìm được phần mộ.

Có mặt tại trạm thu nhận mẫu tập trung ở phường Trường Vinh, bà cho biết: Được cán bộ hướng dẫn cụ thể về thủ tục, quy trình lấy mẫu giúp gia đình yên tâm hơn.

Theo bà Hòa, sự hỗ trợ của địa phương đối với những thân nhân tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn rất thiết thực. Gia đình mong thông tin được ghi nhận chính xác, sớm có kết quả đối chiếu để tiếp tục nuôi hy vọng tìm được phần mộ người thân.

Cán bộ phòng Văn hóa xã Minh Châu (Nghệ An), phối hợp với người nhà hỗ trợ cụ bà Võ Thị Luyện, 94 tuổi, trú xã Minh Châu (thân nhân liệt sĩ ) đến trạm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại phường Trường Vinh để lấy mẫu ADN.

Tại xã Minh Châu, công tác rà soát, liên hệ và hỗ trợ thân nhân được triển khai cùng với việc phối hợp tổ chức thu nhận mẫu.

Ông Lê Mạnh Hiên, Chủ tịch UBND xã Minh Châu, cho biết: Địa phương tập trung phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị liên quan để việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ.

Xã chú trọng rà soát danh sách, hỗ trợ phương tiện đối với những trường hợp gặp khó khăn trong đi lại, đồng thời kịp thời phối hợp xử lý các vướng mắc phát sinh.

Chiều 28/10, địa phương đã trích kinh phí thuê 2 xe ô tô và cử cán bộ hỗ trợ đưa đón 21 thân nhân liệt sĩ di chuyển vào trạm thu nhận mẫu ADN ở phường Trường Vinh để lấy mẫu ADN.

Đặc biệt có trường hợp cụ bà Võ Thị Luyện, năm nay đã 94 tuổi, là một trong những thân nhân liệt sĩ của địa phương tham gia lấy mẫu ADN cùng đoàn tại phường Trường Vinh, địa phương đã bố trí cán bộ hỗ trợ với người nhà để cụ Luyện đi lại an toàn trong quá trình thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Tăng năng lực giám định, tháo gỡ điểm nghẽn dữ liệu

Ông Nguyễn Tất Sơn, Chủ tịch UBND phường Trường Vinh cho biết: Địa phương đã tập trung lực lượng, phương tiện, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận mẫu ADN cho 100% thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ đã đăng ký trên địa bàn.

Đồng thời, phường phối hợp tổ chức thu nhận mẫu tại điểm tập trung ở Trường Vinh cho thân nhân liệt sĩ trên toàn tỉnh, bảo đảm đúng đối tượng, quy trình và tiến độ đề ra.

Theo ông Sơn, phường chú trọng rà soát danh sách, hướng dẫn thân nhân thực hiện thủ tục và hỗ trợ những trường hợp tuổi cao, sức yếu hoặc gặp khó khăn khi đi lại.

Có những cụ ông, cụ bà trên 90 tuổi là thân nhân liệt sĩ được lực lượng chức năng phối hợp với người nhà hỗ trợ đưa đến trạm thu nhận mẫu ADN tại phường Trường Vinh để tham gia lấy mẫu ADN.

Ngày 28/10, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, đơn vị đã triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ từ ngày 24/10 và sẽ kết thúc vào ngày 30/10.

Trong đợt 2 năm 2026, tỉnh Nghệ An dự kiến thu nhận mẫu ADN của hơn 3.500 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ.

Các xã phường ở xã đã phối hợp bố trí phương tiện đưa đón thân nhân liệt sĩ đến trạm thu nhận ADN tập trung tại phường Trường Vinh để lấy mẫu.

Theo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An, việc thu nhận mẫu không chỉ nhằm hoàn thành kế hoạch về số lượng mà còn phải bảo đảm chất lượng mẫu và độ chính xác của thông tin thân nhân.

Đây là cơ sở để phục vụ lưu trữ, đối chiếu dữ liệu, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Trước đó, ngày 2/10/2026, Công an tỉnh Nghệ An đã khánh thành hệ thống giám định ADN tại Phòng Kỹ thuật hình sự. Hệ thống được đưa vào hoạt động nhằm nâng cao năng lực giám định phục vụ điều tra, truy xét tội phạm, xác định nhân thân và xây dựng ngân hàng ADN theo Đề án 06.

Lực lượng chuyên môn đang tiến hành lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại khu vực thu nhận mẫu ADN phường Trường Vinh (Nghệ An).

Việc đầu tư hệ thống giám định tạo thêm điều kiện về kỹ thuật cho công tác chuyên môn tại địa phương. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ khả năng hỗ trợ nhiệm vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cần làm rõ phạm vi hoạt động của hệ thống, khả năng xử lý các loại mẫu phục vụ nhiệm vụ này và cơ chế phối hợp với những đơn vị chuyên môn liên quan.

Mỗi mẫu ADN được thu nhận đúng quy trình, mỗi thông tin được bổ sung đầy đủ đều có thể mở thêm cơ hội tìm lại tên tuổi cho người đã hy sinh. Đó cũng là trách nhiệm đối với các gia đình liệt sĩ đã nhiều năm chờ đợi tin tức về người thân.

Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An, Nghệ An hiện có 116 nghĩa trang với 21.324 mộ liệt sĩ. Trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh đã lấy mẫu tại 28 nghĩa trang. Về công tác lấy mẫu sinh phẩm ADN, tính đến ngày 28/8/2026, Nghệ An đã hoàn thành lấy mẫu 28/28 nghĩa trang liệt sĩ, tổng số mộ đã khai quật là 2.141/2.141 mộ, lấy được 1.613 mẫu đạt tỷ lệ 75,3% và bàn giao 1.693 mẫu hài cốt liệt sĩ chặt chẽ, đúng quy định. Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo phối hợp thu nhận hơn 17.800 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đạt tỷ lệ 89,47% số trường hợp cần thu nhận.