Nghệ An đẩy mạnh hoạt động đối ngoại trên cả 3 trụ cột

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Nhiều hoạt động đối ngoại nổi bật

Năm 2026, hoạt động đối ngoại của Nghệ An tiếp tục được triển khai đồng bộ trên cả 3 trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, đạt nhiều kết quả tích cực. Không chỉ duy trì, củng cố các mối quan hệ hợp tác truyền thống, tỉnh từng bước mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế, gắn hoạt động đối ngoại với xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Khánh Thục báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại của tỉnh năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027. Ảnh: Mai Hoa

Điểm nổi bật là hoạt động ngoại giao kinh tế ngày càng đi vào chiều sâu, tạo thêm cơ hội thu hút các nguồn lực bên ngoài. Tính đến thời điểm này, Nghệ An đã cấp mới 14 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 2.394,7 triệu USD; 17 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 94,6 triệu USD.

Trong năm, tỉnh phê duyệt tiếp nhận 2 dự án ODA không hoàn lại với tổng giá trị viện trợ 22,3 tỷ đồng; có 43 khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài đang được triển khai, tổng vốn cam kết 5,29 triệu USD.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Khắc Lâm đề nghị tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Ảnh: Mai Hoa

Hoạt động kinh tế đối ngoại cũng ghi nhận những con số đáng chú ý. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2026 ước đạt 5,182 tỷ USD, tăng 55,61% so với năm 2025. Toàn tỉnh có 16.524 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, với nguồn thu nhập chuyển về địa phương ước đạt 752 triệu USD mỗi năm. Những kết quả này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của hội nhập quốc tế trong mở rộng thị trường, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy tăng trưởng.

Cùng với đó, quan hệ hợp tác với các địa phương của nước CHDCND Lào tiếp tục được củng cố, triển khai trên nhiều lĩnh vực. Hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa và kết nối cộng đồng người Nghệ An ở nước ngoài cũng được quan tâm. Đáng chú ý, chương trình Trại hè Việt Nam năm 2026 tại Nghệ An thu hút hơn 100 thanh niên, sinh viên kiều bào đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hồ Thị Châu Loan đề nghị tăng cường hợp tác giáo dục, giải quyết việc làm. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục. Hiệu quả triển khai một số thỏa thuận hợp tác quốc tế chưa đồng đều; việc chuyển hóa các biên bản ghi nhớ, hoạt động xúc tiến thành dự án đầu tư và chương trình hợp tác cụ thể còn chậm. Nguồn lực quốc tế huy động chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; công tác đối ngoại ở cấp cơ sở còn hạn chế về nhân lực, chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quách Thị Cường đề xuất mở rộng hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, du lịch với các nước. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở kết quả năm 2026 và yêu cầu thực tiễn, tại cuộc họp, các sở, ngành tập trung thảo luận về Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2027, xác định yêu cầu xuyên suốt là nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế, lấy ngoại giao kinh tế làm trọng tâm; ưu tiên hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển đổi xanh.

Trong đó, tỉnh tiếp tục làm sâu sắc quan hệ với các đối tác truyền thống, nhất là các địa phương của Lào; đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, tăng cường kết nối với các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài. Công tác xúc tiến đầu tư được định hướng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp điện tử, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng lượng và công nghiệp xanh. Tỉnh phấn đấu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2027 đạt 7 tỷ USD.

Một điểm nhấn khác là gắn ngoại giao văn hóa với quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch; phát huy các giá trị đặc sắc của Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tiềm năng văn hóa, thiên nhiên của địa phương. Đồng thời, chú trọng phát huy nguồn lực cộng đồng người Nghệ An ở nước ngoài, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại cho đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở.

Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại trên cả 3 trụ cột

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân là 3 trụ cột có vai trò quan trọng, cần được triển khai đồng bộ, có trọng tâm và gắn kết chặt chẽ với nhau, trong đó, lấy ngoại giao kinh tế làm trọng tâm. Trên cơ sở đó, Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2027 cần xác định rõ đối tác, lĩnh vực ưu tiên, nội dung hợp tác và rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, hướng đến hiệu quả thực chất. Mục tiêu là chuyển từ mở rộng quan hệ sang nâng cao hiệu quả hợp tác, biến các cam kết đối ngoại thành nguồn lực và kết quả thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kết luận cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu bổ sung các nhiệm vụ tăng cường kết nối với cộng đồng người Nghệ An ở nước ngoài; đẩy mạnh dạy và học tiếng Việt; mở rộng giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó, góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất và người Nghệ An, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh đến bạn bè, đối tác quốc tế.