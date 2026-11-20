Thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, Nghệ An đã đào tạo nghề cho 7.824 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Cùng với đó, tỉnh hỗ trợ đầu tư trang thiết bị cho 6 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, xây dựng và chỉnh sửa 15 chương trình đào tạo, tư vấn học nghề cho hơn 90.000 người.

Học viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc (Nghệ An) thực hành trên thiết bị điện tử, nâng cao kỹ năng nghề, mở rộng cơ hội việc làm và cải thiện thu nhập.

Tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đào tạo được chú trọng theo hướng tăng thời lượng thực hành, cập nhật kỹ thuật và gắn với nhu cầu tuyển dụng. Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An đã phối hợp với doanh nghiệp triển khai đào tạo kỹ thuật viên ô tô điện, đưa thiết bị thực tế vào giảng dạy và đánh giá kỹ năng nghề. Trong khi đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc chú trọng đào tạo các ngành kỹ thuật, tăng cường liên kết doanh nghiệp, mở rộng cơ hội thực tập và tìm kiếm việc làm cho học viên.

Theo kế hoạch giai đoạn 2026–2030, Nghệ An đặt mục tiêu tuyển sinh đào tạo nghề cho 255.500 lao động nông thôn, trong đó có 25.000 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và 38.000 lao động dân tộc thiểu số. Tỉnh phấn đấu tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau tốt nghiệp bình quân đạt 82%. Thời gian tới, Nghệ An tiếp tục đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường kết nối cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, giúp người lao động vùng khó khăn có thêm cơ hội tìm việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống./.