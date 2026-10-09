Nghệ An: Đầu tư hạ tầng, mở dư địa phát triển đô thị mới

Phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị

Từ một đô thị tập trung, đô thị Vinh đang chuyển sang không gian phát triển rộng hơn. Các phường Vinh Phú, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Trường Vinh, Thành Vinh và Cửa Lò trở thành những bộ phận trong cùng hệ thống đô thị mới.

Dự án khu đô thị Entiz Hưng Lộc hình thành, mở ra không gian đô thị mới, tạo dư địa phát triển cho phường Vinh Lộc.

Để phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị mới; UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch 717/KH-UBND ngày 4/8/2026, giai đoạn 2026-2030, dự kiến triển khai 138 dự án chỉnh trang đô thị với tổng vốn khoảng 29.147 tỷ đồng.

Tại khu vực phường Trường Vinh, dự án các tuyến Lê Mao kéo dài (giai đoạn 2), đường Cao Xuân Huy, Trần Nguyên Hãn đang được triển khai và tuyến đường rộng 30m nối đường tránh quốc lộ 1A qua sông Vinh vào đường Đinh Nhật Thận đang từng bước hoàn thiện.

Cùng với đó, sự hình thành dự án các khu đô thị mới tại Vinh Phú, Vinh Lộc như Eurowindow Nghi Phú, Entiz Hưng Lộc đang kéo theo nhu cầu đầu tư hạ tầng đồng bộ, mở thêm những không gian phát triển mới cho đô thị Vinh.

Các tuyến Hải Thượng Lãn Ông, đường Quy hoạch 24m kết nối hai phường Vinh Phú và Vinh Lộc cũng được đầu tư nâng cấp.

Dự án nâng cấp mở rộng đường Hải Thượng Lãn Ông, kết nối hai phường Vinh Phú và Vinh Lộc là một trong số dự án chỉnh trang đô thị vừa được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt.

Sự dịch chuyển này cho thấy, khi hạ tầng mở đường, nhu cầu nhà ở và các dịch vụ đô thị nhanh chóng hình thành, đặt ra yêu cầu quản lý phù hợp với tốc độ phát triển của khu vực mới.

Chị Nguyễn Thị Hồng, quê xã Đô Lương, hiện thuê trọ tại đường Tôn Thất Tùng, phường Trường Vinh, cho biết: Gia đình tôi vừa bốc thăm được mua căn nhà ở xã hội thuộc dự án Entiz Hưng Lộc trên địa bàn phường Vinh Lộc. Tôi rất phấn khởi vì đạt được nguyện vọng gia đình đặt ra.

"Dự án có hệ thống điện, đường giao thông và hạ tầng đồng bộ. Tôi nghĩ rằng, khu đô thị mới hình thành sẽ kéo theo sự đồng bộ về hạ tầng, kết nối với các đô thị khác", chị Hồng nói.

Theo bà Lê Thị Hoài, cư dân chung cư Dầu khí Nghệ An, phường Thành Vinh, chia sẻ: Sau khi tìm hiểu nhiều khu vực, gia đình tôi quyết định mua căn nhà liền kề tại khu đô thị mới The Sensia ở phường Trường Vinh.

Chia sẻ lý do chọn khu đô thị này, bà Hoài cho biết: Giao thông thuận tiện, không gian xanh và các tiện ích phù hợp. Đường sá được đầu tư, kết nối với các tuyến phố trong trung tâm, đem lại tiện ích thiết thực cho người dân.

Đường Vạn Xuân đoạn qua phường Vinh Lộc sẽ trở thành trục giao thông kết nối khu đô thị vùng ven với các phường trung tâm.

Bà Lê Thị Nhàn, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Trí Dương, cho biết: Doanh nghiệp đang triển khai dự án khu đô thị The Sensia. Hạ tầng dự án được tổ chức kết nối với hệ thống giao thông, không gian xanh và các tiện ích.

Theo bà Nhàn, tuyến đường quy hoạch rộng 30m là trục kết nối chính của khu đô thị The Sensia với các khu đô thị trung tâm của phường Trường Vinh và Thành Vinh. Việc đầu tư hạ tầng đồng bộ với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu giúp tăng khả năng tiếp cận, khai thác quỹ đất và tạo dư địa phát triển đô thị.

Mở thêm dư địa phát triển

Ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó chủ tịch UBND phường Trường Vinh (Nghệ An), cho biết: Các tuyến đường mới đang tạo thêm dư địa phát triển cho địa phương. Tuy nhiên, cùng với mở đường là yêu cầu quản lý dân cư, thương mại, dịch vụ và các dự án đô thị dọc theo trục giao thông.

Nhà thầu thi công đường Cao Xuân Huy đoạn tiếp giáp với sông Vinh, phường Trường Vinh.

Theo ông Phong, một tuyến đường mới hình thành kéo theo nhu cầu xây dựng và khai thác đất đai. Nếu quản lý không theo kịp, áp lực lên giao thông, thoát nước và hạ tầng xã hội sẽ tăng nhanh.

Hiện các tuyến Lê Mao kéo dài (giai đoạn 2), đường Cao Xuân Huy và tuyến đường quy hoạch rộng 30m đang được nhà thầu triển khai thi công. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, các trục chính này sẽ kết nối các khu đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Theo lãnh đạo phường Trường Vinh, hiệu quả của các công trình không chỉ nằm ở tiến độ hay chiều dài tuyến đường mà phải được nhìn từ khả năng kết nối với khu dân cư hiện hữu, khu đô thị mới và hệ thống hạ tầng khác.

Tuyến đường rộng 30m nối đường tránh quốc lộ 1A qua sông Vinh vào đường Đinh Nhật Thận, phường Trường Vinh đang được nhà thầu gấp rút hoàn thiện.

Tại phường Vinh Phú, yêu cầu kết nối hạ tầng với các khu đô thị mới được địa phương đặt ra trong quá trình lập quy hoạch.

Ông Hoàng Năng Hiệp, Phó chủ tịch UBND phường Vinh Phú (Nghệ An), cho biết: Địa phương đã hoàn thành lập đề án và trình các cấp, ngành phê duyệt quy hoạch phân khu. Trong đó có định hướng mở rộng, đầu tư mới các tuyến đường theo các trục phát triển của Eurowindow Nghi Phú, dự án nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú quy mô khoảng 2.000 căn hộ và các khu đô thị mới khác đang chuẩn bị triển khai.

Hiện quy hoạch đang chờ UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, địa phương sẽ triển khai hạ tầng đồng bộ với các khu đô thị mới, bảo đảm kết nối với các phường trung tâm thuộc đô thị Vinh.

Dự án khu đô thị Eurowindow Nghi Phú hoàn thành sẽ góp phần tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại cho phường Vinh Phú.

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng phòng Quy hoạch kiến trúc và phát triển đô thị, Sở Xây dựng Nghệ An, việc quy hoạch bài bản không chỉ giải quyết vấn đề giao thông mà còn mở ra dư địa phát triển cho các khu vực đô thị mới tại phường Trường Vinh, Vinh Phú, Vinh Lộc.

Theo ông Sơn, khi không gian đô thị mở rộng, quỹ đất dành cho trường học, y tế, công viên, giao thông tĩnh, không gian xanh và các công trình công cộng phải được tính toán từ đầu. Nếu chỉ tập trung phát triển nhà ở và thương mại, thiếu hụt hạ tầng xã hội sẽ trở thành áp lực với chính quyền trong những năm tiếp theo.

Thời gian tới, cần xác định những dự án có vai trò kết nối, tháo gỡ điểm nghẽn và tạo điều kiện cho các khu vực phát triển; đồng thời kiểm soát việc hình thành dân cư, các dự án đô thị và sử dụng đất theo quy hoạch.

Kế hoạch 717/KH-UBND của UBND tỉnh Nghệ An được ban hành nhằm triển khai thực hiện 138 dự án, tổng vốn dự kiến khoảng 29.147 tỷ đồng, tổ chức thực hiện theo 4 nhóm, gắn với tiến độ và khả năng cân đối nguồn lực:

Nhóm 1 - Dự án đã phê duyệt, đang triển khai: Tập trung đẩy nhanh thi công, giải ngân và tháo gỡ vướng mắc. Một số công trình phải hoàn thành trong năm 2026 như đường Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Gia Thiều… Các dự án Lê Mao kéo dài, đường nội thị Cửa Lò và Trần Hưng Đạo kéo dài hoàn thành trong năm 2027. Dự án vốn WB hoàn thành chậm nhất năm 2030.

Nhóm 2 - Dự án đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn: Hoàn thiện thủ tục đầu tư, bố trí vốn theo khả năng cân đối nguồn lực và phấn đấu hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030. Hai dự án Quang Trung - Lê Lợi - Mai Hắc Đế - Nguyễn Trãi và đường 72m phải hoàn thành chậm nhất năm 2028.

Nhóm 3 - Dự án cấp bách giai đoạn 2026 - 2027: Tập trung nguồn lực để triển khai các công trình có tính cấp thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển và chỉnh trang đô thị trong giai đoạn trước mắt.

Nhóm 4 - Dự án định hướng sau năm 2030; Là nhóm dự án được định hướng triển khai trong giai đoạn sau năm 2030, thực hiện trên cơ sở nhu cầu phát triển đô thị và khả năng cân đối nguồn lực.