Nghệ An đầu tư cầu Bến Thủy 3, mở rộng kết nối cảng biển, khu công nghiệp với Hà Tĩnh

Khi hoàn thành, cầu Bến Thủy 3 sẽ giảm tải cho cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2 (trong ảnh), từng bước giải quyết áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Nam đô thị Vinh. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An vừa thống nhất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường kết nối Nghệ An và Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3.

Theo hồ sơ đề xuất, tuyến đường có điểm đầu kết nối với đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, thuộc phường Trường Vinh (Nghệ An), điểm cuối giao với đường ven biển thuộc xã Đan Hải (Hà Tĩnh).

Theo phương án thiết kế sơ bộ, cầu Bến Thủy 3 có tổng chiều dài khoảng 1.300 m, trong đó phần cầu phía Nghệ An dài khoảng 680 m. Công trình có bề rộng 23,5 m, quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Phía Nghệ An, đường đầu cầu dài khoảng 580 m, kết nối trực tiếp với đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài. Nền đường dự kiến rộng 70 m, mặt đường tuyến chính rộng 22 m, bố trí đường gom và vỉa hè hai bên.

Về tổ chức giao thông, nút giao với đường Nguyễn Sỹ Sách được thiết kế giao bằng, điều tiết bằng hệ thống vạch sơn và biển báo; nút giao với Quốc lộ 46C được thiết kế khác mức. Hệ thống đường gom và các vị trí quay đầu xe cũng được tính toán để bảo đảm kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông hiện hữu và quy hoạch.

Việc đầu tư tuyến đường qua cầu Bến Thủy 3 có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tăng cường kết nối giữa hai bờ sông Lam và mở rộng khả năng liên thông giữa Nghệ An với Hà Tĩnh.

Khi được triển khai, công trình được kỳ vọng tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, kết nối các cảng biển, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các khu vực kinh tế trọng điểm của hai địa phương. Đây cũng là điều kiện để thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, mở rộng không gian đô thị và nâng cao khả năng khai thác các tiềm năng kinh tế dọc hai bên bờ sông Lam.