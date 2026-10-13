Nghệ An đặt mục tiêu thu hút từ 6 đến 8 tỷ USD vốn FDI giai đoạn 2026-2030

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao Quyết định đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác đầu tư đối với 25 dự án tiêu biểu tại hội nghị Công bố điều chỉnh quy hoạch và Xúc tiến đầu tư năm 2026.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch về thu hút vốn FDI. Cụ thể, mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Nghệ An phấn đấu thu hút từ 1,2 đến 1,6 tỷ USD vốn FDI.

Thu hút 70% tổng vốn đầu tư đến từ các nền kinh tế phát triển, có tiềm lực về công nghệ, vốn và quản trị hiện đại.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đặt ra mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu đưa tỉnh Nghệ An thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và năng lực tiếp nhận các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao.

Đến năm 2045, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển hiệu quả, bền vững, gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế tư nhân, đưa tỉnh Nghệ An trở thành một trong những trung tâm sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo ở khu vực miền trung, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Để đạt được các mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề ra các nhiệm vụ và giải pháp, gồm: Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; phát triển nhân lực chất lượng cao...

Tỉnh Nghệ An cũng định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, nâng cao chất lượng dòng vốn FDI; trong đó, chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang chiều sâu; ưu tiên thu hút các lĩnh vực như: Công nghiệp điện tử, chip bán dẫn, thiết bị số, AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng xanh, logistics hiện đại... gắn với các khu kinh tế, khu công nghiệp (VSIP, WHA, Hoàng Mai I, Hoàng Mai II...).