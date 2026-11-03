Nghệ An đặt mục tiêu quý IV tăng trưởng trên 14%

Hôm nay 3/11, thông tin với báo chí, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, về lĩnh vực kinh tế: Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, tổng diện tích gieo trồng vụ mùa ước đạt 131.594 ha. Diện tích rừng trồng tập trung ước đạt 2.263,63 ha. Công tác phòng chống dịch bệnh được tăng cường, tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện số 27/CĐ-UBND ngày 18/10/2026 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Phiên họp thường kỳ của tỉnh Nghệ An tổng kết tháng 10 và đề ra nhiệm vụ, mục tiêu, phương hướng 2 tháng tiếp theo.

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 20,77% so với cùng kỳ năm; lũy kế 10 tháng ước tăng 21,18%, một số sản phẩm có mức tăng so với cùng kỳ như: sản lượng linh kiện điện tử, phân bón NPK, nước mắm…

Về dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 17.830,5 tỷ đồng, tăng 15,12% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.458 triệu đồng.

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước thực hiện 28.552,56 tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương 10 tháng ước thực hiện 50.698,72 tỷ đồng, đạt 95% dự toán.

Trong khi đó, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đến ngày 21/10/2026, trên địa bàn Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án, điều chỉnh cho 7 lượt dự án. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 810,8 tỷ đồng. Có 549 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 116,14% so với cùng kỳ.

Về công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số: Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phân cấp, ủy quyền gắn với chuyển đổi số....

Về lĩnh vực văn hoá, xã hội: Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được quan tâm, đáp ứng nhu cầu của nhân dân; tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện, lễ kỷ niệm lớn.

Tổ chức các nhiệm vụ học kỳ 1 năm học 2026-2027 kịp thời, đảm bảo các điều kiện dạy và học trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An lớp 12 năm 2026-2027.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải và các phó chủ tịch tỉnh Nghệ An tham dự buổi họp.

Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng quý IV là trên 14%

Với quyết tâm rất cao, Nghệ An tiếp tục chỉ đạo triển khai các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 đã đề ra. Bám sát kịch bản tăng trưởng GRDP (Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh) quý IV đạt 14,51%. Đồng thời rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu để kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các ngành, lĩnh vực.

Triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh và các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% trước ngày 31/1/2027.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ về thủ tục, triển khai thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm.

Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, phấn đấu khởi công 4 dự án trọng điểm trong 2 tháng cuối năm (gồm Khu đô thị phía Đông đường Bình Minh, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3, Nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu Doveco Nghệ An và Khu tổ hợp kinh tế xanh, tuần hoàn, ESG Quỳnh Lập).

Quyết liệt rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, vướng mắc kéo dài; hoàn thành xử lý các nhóm dự án theo thời hạn đã giao, không để tiếp tục lãng phí nguồn lực.

Tăng cường thực hiện quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu cả năm 32.000 tỷ đồng, nỗ lực đạt 35.000 tỷ đồng. Quản lý chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm.

Chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh. Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, hiệu quả; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026, thực hiện chuyển đổi số,...