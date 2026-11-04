Nghệ An đánh giá tình hình, tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Các đồng chí: Võ Trọng Hải – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Thái Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã biên giới; Giám đốc đơn vị thi công các dự án.

Đối với việc xây dựng 10 trường học giai đoạn 01, thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (Ban QLDA) đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, lực lượng an ninh, quốc phòng, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức tăng ca, tăng kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đến nay, cơ bản các trường đã bố trí học sinh vào học tại điểm trường mới.

Về tình hình giải ngân, tổng giá trị các hợp đồng xây lắp là 2.449.455 triệu đồng; giá trị đã thanh toán, giải ngân đạt 1.837.091 triệu đồng, tương đương 75% giá trị hợp đồng. Tổng kế hoạch vốn được giao là 3.087.929 triệu đồng. Lũy kế giải ngân đến ngày 31/10/2026 đạt 1.995.419 triệu đồng, bằng 64,62% kế hoạch vốn.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Khoa báo cáo tình hình vận hành các trường thuộc giai đoạn 1.

Song song với việc triển khai các hạng mục xây lắp, Ban QLDA đã thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức mua sắm, lắp đặt trang thiết bị nội thất và thiết bị điện tử cho 10 trường. Hiện nay, Ban QLDA tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương hoàn thiện những hạng mục còn lại. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy, trang thiết bị điện, nước, bảo đảm điều kiện phục vụ hoạt động dạy và học.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An Vương Đình Nhuận báo cáo tiến độ xây dựng các trường.

Đối với 11 trường thuộc giai đoạn tiếp theo, UBND tỉnh đã phê duyệt 11/11 dự án, đồng thời giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2026 với tổng số vốn 1.709.815 triệu đồng. Tính đến ngày 31/10/2026, giá trị giải ngân đạt 362.733 triệu đồng, tương đương 21,21% kế hoạch vốn. Hiện 11 trường đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đang triển khai thi công tại hiện trường.

Tại buổi làm việc, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã báo cáo tình hình tổ chức dạy học, ăn, ở nội trú tại 10 trường thuộc giai đoạn 1.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành nhấn mạnh: Đối với 10 trường thuộc giai đoạn 01, yêu cầu Ban QLDA và các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, vật lực, phương tiện, thiết bị, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại; đồng thời phát động ngay phong trào thi đua “30 ngày về đích”, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành xây dựng các trường theo kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai Lê Hồng Thái báo cáo tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Nhôn Mai.

Đối với 11 trường thuộc giai đoạn 02, Ban QLDA cần chủ động phối hợp với các đơn vị thi công xây dựng đường găng tiến độ chi tiết, xác định cụ thể từng hạng mục, từng mốc thời gian và trách nhiệm thực hiện. Qua đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công và chất lượng công trình.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu, đối với 10 trường thuộc giai đoạn 1, Ban BQLD và các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, vật lực, phương tiện, thiết bị, tổ chức thi công hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận buổi làm việc.

Đối với 11 trường thuộc giai đoạn 2, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban QLDA phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu xây dựng đường găng tiến độ cụ thể cho từng công trình, từng hạng mục, xác định rõ thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị. Đối với các trường ở khu vực thuận lợi, hoàn thành trước ngày 30/6/2027, các trường còn lại hoàn thành trước ngày 30/7/2027. Các nhà thầu phải ký cam kết tiến độ với Ban QLDA và chính quyền địa phương, làm cơ sở kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Theo đó, phấn đấu đến ngày 30/4/2027 hoàn thành toàn bộ phần xây thô, lợp mái và trát ngoài; các hạng mục hoàn thiện bên trong tiếp tục được triển khai, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/7/2027 để kịp lắp đặt trang thiết bị, bảo đảm điều kiện đưa các trường vào hoạt động, phục vụ năm học mới.

Chủ tịch UBND yêu cầu các nhà thầu tranh thủ tối đa khi thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, đẩy nhanh thi công phần thô, ưu tiên xây dựng, lợp mái và hoàn thiện các hạng mục bên ngoài trước mùa mưa. Các nhà thầu chủ động tập kết, vận chuyển đầy đủ vật liệu xây dựng như đất, đá, cát, sỏi đến công trường, tránh tình trạng thiếu vật liệu khi thời tiết chuyển biến bất lợi, ảnh hưởng đến quá trình thi công.

Về nguồn cung vật liệu xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ngành liên quan phối hợp với chính quyền địa phương và doanh nghiệp khẩn trương rà soát, khảo sát các vị trí mỏ đất, đá, cát, sỏi, bảo đảm nguồn cung phục vụ cho các công trình trường học. Các địa phương có trách nhiệm quản lý chặt chẽ nguồn vật liệu, tạo điều kiện cho nhà thầu khai thác, vận chuyển đúng quy định; đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng nguồn vật liệu được bố trí phục vụ dự án để đưa ra ngoài tiêu thụ trái phép. Công an tỉnh phối hợp chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình cung ứng vật liệu.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần chủ động vào cuộc, huy động các lực lượng phù hợp, trong đó có lực lượng quân sự, dân quân tự vệ và sự tham gia của cộng đồng, chung tay hỗ trợ các công trình trong điều kiện cần thiết. Các Sở, ban, ngành phải tăng cường phối hợp, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và các điều kiện phục vụ thi công, vận hành trường học.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu gắn trách nhiệm của từng nhà thầu với tiến độ và chất lượng công trình. Những đơn vị không bảo đảm năng lực, không thực hiện đúng cam kết, để xảy ra tình trạng chậm tiến độ phải được xem xét, xử lý nghiêm.

Ban QLDA và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, bám sát công trường, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý. Các nội dung cam kết về tiến độ giữa Ban QLDA, nhà thầu và chính quyền địa phương phải được cụ thể hóa bằng văn bản, làm căn cứ theo dõi, đôn đốc và đánh giá trách nhiệm.