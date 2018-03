Nghệ An: Đang thụ án tội 'giết người' được về nhà làm thợ xây

Đang thụ mức án 13 năm tù với tội danh 'giết người', nhưng thời gian gần đây, ông Lê Văn Hồng vẫn có mặt tại địa phương với lý do điều trị bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, ông Hồng vẫn đi làm thợ xây, sinh hoạt bình thường khiến cho gia đình nạn nhân bức xúc.

Theo đơn phản ánh của bà Đặng Thị Huyền (SN 1968) trú tại xóm 7, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), phạm nhân Lê Văn Hồng bị tòa tuyên án 13 năm tù về tội giết người nhưng suốt 1 năm qua vẫn ở nhà đi làm thợ xây. Bà Huyền cho hay, chồng bà - ông Nguyễn Ngọc Hòa là nạn nhân của Lê Văn Hồng.

Bà Huyền kể lại, trước đó vào tháng 7.2016, chồng bà Huyền cùng Lê Văn Hồng đi làm thợ xây. Do ông Hồng đi làm muộn, chồng bà Huyền đã nhắc nhở đã bị ông Hồng cầm xà beng ném tử vong.

Bà Đặng Thị Huyền (SN 1968) trú tại xóm 7, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Ảnh: Cảnh Thắng

Trước đó, ngày 21.4.2017, TAND tối cao tuyên phạt bị cáo Hồng 13 năm tù giam, buộc bồi thường 72 triệu đồng, cấp dưỡng cho bố đẻ ông Hòa mỗi tháng 300.000 đồng. Đến thời điểm hiện tại, phía nhà ông Hồng mới bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng số tiền là 30 triệu đồng.

Ngày 6.7.2017, phạm nhân Lê Văn Hồng được TAND tỉnh Nghệ An cho tại ngoại để điều trị bệnh theo quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù số 13 với thời hạn là 6 tháng.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, ông Hồng đã trải qua gần 1 năm được cho về nhà chữa bệnh. Điều đáng nói, dù được cho về để chữa bệnh nặng nhưng thường ngày ông Hồng lại đi làm thợ xây, công việc được xem là nặng nhọc.

Di ảnh ông Nguyễn Ngọc Hòa tại nhà riêng. Ảnh: Cảnh Thắng

Quá bức xúc, gia đình bà Huyền đã làm đơn gửi TAND, VKSND, Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu làm rõ.

Trả lời đơn thư của bà Đặng Thị Huyền, Phó Chánh án TAND tỉnh Nghệ An Trần Ngọc Sơn ký nêu rõ: Ngày 3.7.2017, TAND tỉnh Nghệ An nhận được công văn số 276/CQTHADS - PC81 về việc đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù của cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An đối với người bị kết án Lê Văn Hồng. Lý do bị án đang mắc bệnh hiểm nghèo suy thận mạn giai đoạn cuối chạy thận nhân tạo chu kỳ.

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Xóm trưởng xóm 7, xã Nghi Vạn. Ảnh: Cảnh Thắng

Xét thấy bị án Lê Văn Hồng có nơi cư trú rõ ràng, bản thân đang bị bệnh suy thận giai đoạn cuối chạy thận nhân tạo chu kỳ có đủ điều kiện được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật. Vì vậy, TAND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù số 13 ngày 5.7.2017 thời hạn 6 tháng đối với bị án Lê Văn Hồng.

Ông Lê Văn Hồng vẫn có mặt tại địa phương với lý do điều trị bệnh hiểm nghèo nhưng lại đi làm thợ xây. Ảnh: Cảnh Thắng

Theo văn bản này thì bị án Lê Văn Hồng được hoãn thi hành án để điều trị bệnh có thời hạn là 6 tháng. Tuy nhiên, ông Hồng đã về sinh sống tại địa phương gần 1 năm nay khiến nhiều người bức xúc. Nhiều người cũng tỏ ra hoài nghi về bệnh tật của bị án Lê Văn Hồng khi mỗi ngày người này vẫn đi làm thợ xây bình thường, đều đặn.

Trong khi đó, trao đổi với NTNN/Dân Việt ông Trần Khắc Hồ - Chủ tịch UBND xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết: “Ngay từ thời điểm ông Lê Văn Hồng đang lãnh án tù trở về địa phương nhiều người rất thắc mắc. Tuy nhiên chúng tôi có giấy tờ thủ tục của TAND tỉnh Nghệ An về lý do ông Hồng bị thận giai đoạn cuối, bệnh nổi đầy người nên cũng không ai dám động đến ông ấy.

Lúc ông Hồng trở về địa phương có lực lượng công huyện chứ cấp xã như chúng tôi đâu xử lý được việc này. Hiện nay chúng tôi chỉ biết theo dõi và giám sát ông Hồng tại địa phương thôi”.

“Xóm cũng đã nhiều lần có ý kiến phản ánh lên xã về sự việc này. Tôi chỉ nghe nói, ông Hồng được về để điều trị bệnh trong vòng 6 tháng nhưng nay ông Hồng đã về được gần 1 năm vẫn đi lại, làm việc và sinh hoạt bình thường. Chúng tôi cũng rất lo lắng nếu xảy ra thêm một vụ việc gì thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm” - ông Nguyễn Văn Thịnh - Xóm trưởng xóm 7, xã Nghi Vạn.

Cảnh Thắng