Nghệ An: Đàn voi rừng xuất hiện ở xã biên giới Môn Sơn

Đàn voi rừng bất ngờ xuất hiện tại khu vực Khe Yên, thuộc bản Yên, xã Môn Sơn, Nghệ An. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Đàn voi này sau đó di chuyển xuống khu vực lán trại sản xuất của một hộ dân, phá hoại một số diện tích hoa màu và cây cối.

Ngay sau khi phát hiện đàn voi, người dân trong bản đã nhanh chóng thông báo, huy động lực lượng cùng phối hợp với lực lượng kiểm lâm và Vườn quốc gia Pù Mát triển khai các biện pháp xua đuổi.

Người dân sử dụng đuốc, đốt lửa để tạo ánh sáng, phát tín hiệu nhằm hướng đàn voi di chuyển trở lại khu vực rừng.

Sự phối hợp kịp thời giữa người dân và lực lượng chức năng đã góp phần hạn chế nguy cơ đàn voi tiếp tục tiến sâu vào khu vực sản xuất, nơi có người dân sinh sống.

Trước đó, vào đầu tháng 11, người dân tại bản Cao Vều (xã Anh Sơn, Nghệ An) cũng phát hiện đàn voi rừng 6 con xuất hiện gần khu dân cư.

Sau nhiều năm ít xuất hiện, đàn voi rừng bất ngờ trở lại, phá hỏng lán trại và gây thiệt hại hoa màu của người dân bản Cao Vều. Đây là đàn voi duy nhất ở Nghệ An hiện còn nhiều cá thể, có khả năng duy trì và phát triển về số lượng.

Đàn voi xuất hiện vào đêm khuya, tiến sát khu vực dân cư. Trong lần xuất hiện này, voi đã phá hỏng hoàn toàn một lán trại chăn nuôi, đồng thời gây thiệt hại một số diện tích chè của người dân.