Nghệ An: Đàn voi rừng áp sát khu dân cư, phá hoại hoa màu, tài sản của người dân

Đàn voi rừng bất ngờ xuất hiện tại bản Vều 2, xã Anh Sơn.

Ngày 4/11, anh Lê Tuấn Anh, Trưởng bản Vều 2, xã Anh Sơn cho biết, đàn voi rừng gồm 6 cá thể vừa xuất hiện tại khu vực rừng cao su trên địa bàn bản.

Theo anh Tuấn Anh, vào đêm 3/11, đàn voi từ khu vực rừng di chuyển vào rừng cao su, tìm kiếm thức ăn tại lán trại của công nhân. Trong quá trình tìm kiếm thức ăn, đàn voi đã phá hỏng lán trại và một số vật dụng bên trong.

Trước đó, vào đêm 2/11, đàn voi cũng xuất hiện tại khu vực sản xuất của người dân bản Vều 2, giẫm đạp, làm hư hỏng diện tích cây chè của gia đình ông Lương Văn Núi. Không dừng lại ở đó, đàn voi còn phá một lán trại chăn nuôi lợn của hộ ông Lương Văn Nhuận.

Sáng 4/11, đại diện chính quyền xã Anh Sơn, lực lượng kiểm lâm và cán bộ bản Vều 2 đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, ghi nhận tình hình và theo dõi hoạt động của đàn voi.

Theo Trưởng bản Vều 2, đàn voi có 6 cá thể, gồm cả voi trưởng thành và voi con. Đến sáng 4/11, đàn voi vẫn đang hoạt động tại khu vực rừng cao su, gần rừng phòng hộ.

Việc đàn voi liên tục xuất hiện tại các khu vực sản xuất, gây thiệt hại cây trồng và tài sản trong những ngày qua khiến người dân không khỏi lo lắng. Đặc biệt, những hộ thường xuyên làm việc, sinh hoạt tại các lán trại gần khu vực rừng đang đối mặt với nguy cơ mất an toàn nếu vô tình chạm trán đàn voi.

Một lán trại của người dân bị đàn voi làm hư hỏng.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Vườn quốc gia (VQG) Pù Mát xác nhận, những ngày qua có đàn voi rừng xuất hiện tại khu vực xã Anh Sơn. Đáng chú ý, trong đàn có cả những cá thể voi trưởng thành và voi con.

Theo ông Tuấn, đây không phải là lần đầu tiên đàn voi xuất hiện tại khu vực này. Hằng năm, đàn voi thường di chuyển về đây từ khoảng tháng 9 đến tháng 10 âm lịch và có thể lưu lại đến tháng 2 năm sau mới rời đi.

Vào mùa hè, đàn voi thường xuất hiện tại khu vực đập Phà Lài, xã Môn Sơn, thuộc vùng đệm VQG Pù Mát. Hoạt động di chuyển theo mùa của đàn voi đã được người dân địa phương ghi nhận trong nhiều năm qua.

Cũng theo lãnh đạo VQG Pù Mát, kết quả điều tra của đơn vị cho thấy khu vực này hiện ghi nhận khoảng 8 cá thể voi rừng.

Trước tình trạng đàn voi liên tục xuất hiện gần khu vực sản xuất và sinh sống của người dân, việc theo dõi sát hướng di chuyển của đàn voi, chủ động cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ là hết sức cần thiết. Người dân cần nâng cao cảnh giác, hạn chế đi vào khu vực đàn voi đang hoạt động, không tự ý tiếp cận, xua đuổi hoặc kích động voi, đặc biệt khi phát hiện voi con đi cùng đàn.

Việc chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời bảo vệ môi trường sống và tập tính di chuyển tự nhiên của voi rừng sẽ góp phần hạn chế xung đột giữa con người và động vật hoang dã.