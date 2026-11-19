Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Khai mạc Hội chợ Xanh khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã năm 2026.

Tối 18/11, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Hội chợ Xanh khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2026; hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng Tuần văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026.

Hội chợ Xanh cũng là một trong những hoạt động trọng tâm, thường niên nằm trong chương trình xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, kết nối sản phẩm khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu tham quan các gian trưng bày tại hội chợ.

Đây cũng là dịp hội tụ, quảng bá, giới thiệu, cung cấp các sản phẩm có chất lượng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh bạn đến người tiêu dùng; góp phần tạo sự liên kết bền vững trong tiêu thụ sản phẩm khu vực kinh tế tập thể.

Hội chợ Xanh năm 2026 có sự tham gia, trưng bày, giới thiệu, kết nối tiêu thụ hơn 600 dòng sản phẩm tiêu biểu của hơn 150 HTX, tổ hợp tác, làng nghề, doanh nghiệp đại diện cho khu vực kinh tế tập thể các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Hội chợ Xanh năm 2026 có sự tham gia, trưng bày, giới thiệu, kết nối tiêu thụ hơn 600 dòng sản phẩm tiêu biểu của hơn 150 HTX, tổ hợp tác, làng nghề...

Đặc biệt, hội chợ năm nay còn có sự tham gia trưng bày, kết nối sản phẩm tiêu biểu của các thành viên thuộc tổ chức Hội Nông dân, Tỉnh đoàn và Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An, cùng với sự tham gia, cộng tác của tập đoàn Viettel chi nhánh tại địa phương.

Hội chợ diễn ra liên tục tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh, đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh từ ngày 18/11 đến hết ngày 24/11 với nhiều hoạt động kết nối cung cầu, trải nghiệm dùng thử sản phẩm sạch và giao lưu văn nghệ đặc sắc.