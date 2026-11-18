Hộp xá lợi Tháp Nhạn được làm bằng vàng nguyên khối. Ngày 25/12/2017, hộp đựng xá lị này đã được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại buổi lễ.

Như Tạp chí Công dân và Khuyến học đã có bài viết về hiện vật khảo cổ học Hộp xá lợi Tháp Nhạn được làm bằng vàng nguyên khối. Tiến sĩ Trần Anh Dũng người trực tiếp khai quật Nhạn Tháp từ 40 năm trước chia sẻ tại hội thảo về vấn đề này: Tháp Nhạn (còn gọi là Nhạn Tháp) ở xã Hồng Long, huyện Nam Đàn cũ (tỉnh Nghệ An) là tháp cổ nhất Việt Nam được khai quật Khảo cổ học vào năm 1985-1986.

Đây là ngôi tháp Phật giáo có chôn theo xá lợi với cấu trúc tháp mộ và táng thức thể hiện đậm nét phong cách Phật giáo Ấn Độ. Do tháp bị đổ nát chỉ còn nền móng nên rất nhiều chi tiết trong cấu trúc tháp, chiều cao của tháp, các tầng tháp, vị trí các loại vật liệu xây tháp, vị trí các trang trí... chưa được làm rõ.

Đây là tháp có niên đại cổ nhất Việt Nam mà chúng ta được biết đến thời điểm hiện tại. Khi tiến hành khai quật, cây tháp đã bị đổ từ khi nào cũng không ai biết, chỉ còn là một phế tích đế và lòng tháp nằm dưới sân kho láng xi măng của hợp tác xã Hồng Long cũ. Cấu trúc toàn bộ cây tháp, chiều cao, kiến trúc xung quanh tháp, vị trí vật liệu và trang trí kiến trúc của cây tháp chưa rõ. Trong lòng trụ gỗ chứa đầy than củi và đất xốp, mềm bị thẩm thấu vào.

Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ tìm thấy hộp đựng xá lợi bằng vàng được đặt trong một chiếc hộp chữ nhật bằng đồng. Cả hai chiếc hộp này đặt trong lòng trụ gỗ ghép. Khoảng cách từ đầu trụ gỗ đến đáy hợp là 48cm. Hộp đặt sát góc tây của trụ gỗ.

Chiếc hộp bằng vàng hình chữ nhật (dài 8cm, rộng 5cm, cao 5,5cm) gồm 2 phần nắp và thân, được tạo tác bằng phương pháp tán dập nguội. Phần nắp uốn cong như mui thuyền, viền mái chườm ra khỏi thân, bề mặt trang trí hoa 6 cánh nở đều trong khung chữ nhật. Thân hộp nổi bật với dải hoa sen chạy liên tục, tạo thành diềm bao quanh. Niên đại của hiện vật trên được xác định khoảng thời kỳ Bắc thuộc, thế kỷ 7-8.

Đặc biệt trong chiếc hộp vàng có khoảng 1/3 là than tro, trên bề mặt lớp than tro có hai nửa hình tròn màu trắng đục, trong và mỏng như vỏ trứng gà được xác định là xá lị.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cung thỉnh Hộp xá lợi Tháp Nhạn.

Trang trọng lễ cung thỉnh Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn.

Đoàn cung thỉnh gồm xe dẫn đường của lực lượng Công an, xe chở bảo vật, xe đại biểu và 108 xe chở phật tử, người dân. Đoàn xuất phát từ Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh, di chuyển qua một số tuyến phố trung tâm rồi trở về điểm xuất phát.

Hộp đựng xá lợi được đặt trang trọng trong tủ kính trên xe trang trí hoa đủ sắc màu. Dọc các tuyến đường đoàn đi qua, đông đảo người dân đứng hai bên đường chờ đón, nhiều người mong muốn được tận mắt chiêm bái bảo vật quốc gia.

Đoàn xe cung thỉnh Hộp xá lợi Tháp Nhạn đi giữa đô thị Vinh, Nghệ An.

Nhiều phật tử đến chiêm bái Hộp đựng xá lợi Tháp Nhạn.

Niềm vui của đông đảo bà con nhân dân chờ đón đoàn xe rước bảo vật quốc gia.