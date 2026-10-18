Nghệ An: Cử tri xã Tân Kỳ nô nức đi bầu cử xóm trưởng, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 21/9/2026 của UBND xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, sáng nay (18/10) xã Tân Kỳ đã tổ chức bầu cử xóm trưởng tại 13 xóm trên địa bàn, với sự tham gia của đông đảo cử tri.

Tại các điểm bầu cử, công tác tổ chức được thực hiện theo kế hoạch, các cử tri tham gia đông đủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc lựa chọn người đại diện cho Nhân dân ở xóm.

Không khí tại các điểm bầu cử diễn ra nghiêm túc, dân chủ và đúng trình tự tổ chức. Hoạt động được triển khai nghiêm túc, bảo đảm sự tham gia của cử tri và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tại cộng đồng dân cư.

Tham dự tại điểm bầu cử xóm Quy Tiến và xóm Thanh Tân có ông Trịnh Huy Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND xã đã tham gia và chỉ đạo công tác bầu cử, đồng thời phát biểu về ý nghĩa, vai trò của việc lựa chọn xóm trưởng trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của địa phương, phát huy tinh thần đoàn kết và vận động Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở.

Theo kế hoạch, việc lựa chọn xóm trưởng có thể được thực hiện bằng hình thức biểu quyết giơ tay hoặc bỏ phiếu kín.

Qua trao đổi và thống nhất tại các điểm bầu cử, cử tri tại 13 xóm trên địa bàn xã đều đồng tình lựa chọn hình thức biểu quyết giơ tay. Việc lựa chọn hình thức này được thực hiện trên cơ sở sự đồng thuận của cử tri tại các xóm.

Thông qua hoạt động bầu cử xóm trưởng, xã Tân Kỳ tiếp tục phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc lựa chọn người đại diện, góp phần củng cố hoạt động tự quản ở cơ sở và xây dựng địa phương ngày càng phát triển.