Nghệ An: Cơ bản hoàn thành trạm cân, đường quay đầu xe quá tải trên cao tốc

Ngày 3/11, PV Báo Xây dựng có mặt tại nút giao lên xuống cao tốc Bắc - Nam với quốc lộ 48B (thuộc địa phận xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An).

Lối vào tại ba nút giao lên xuống cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đoạn qua Nghệ An đã được lắp đặt cân tải trọng.

Theo ghi nhận, đây là nút giao liên thông hoàn chỉnh có 2 nhánh ra - vào, nên rất thuận tiện cho các phương tiện lưu thông. Ngoài ra, công tác vận hành khai thác tại các nhánh được triển khai nghiêm túc, khoa học nên phương tiện luôn lưu thông an toàn, thông suốt.

Đặc biệt, hiện tại 2 nhánh vào tại nút giao đã được cơ quan chức năng lắp đặt hoàn chỉnh cân tải trọng động, biển báo cân.

Cùng với đó, điểm mở rộng để xe quá tải quay đầu cũng đã được thi công thảm bê tông nhựa xong, hiện đang chờ lắp đặt hệ thống biển báo để đưa vào sử dụng.

Anh Đỗ Đức Thành (31 tuổi, nhân viên gác cabin tại lối đi vào nút giao; thuộc Công ty CP 456 - đơn vị duy tu, bảo trì đoạn tuyến này) cho biết: Hệ thống điểm quay đầu tại nút giao quốc lộ 48B được nhà thầu thi công hoàn thành hai ngày trước.

Hai hôm nay mưa nên chưa thấy thi công lắp đặt biển báo và tháo dỡ dải phân cách.

Tương tự, tại nút giao quốc lộ 48D (ở phường Hoàng Mai) và nút giao quốc lộ 7A (xã Minh Châu) hệ thống trạm cân tự động, bảng hiển thị cân cũng như đường quay đầu cho xe quá tải cũng đã hoàn thành.

Sau khi trạm cân đi vào hoạt động sẽ kịp thời phát hiện, ngăn chặn xe quá tải đi vào cao tốc.

Ông Phạm Văn Đua, Phó giám đốc Ban Điều hành dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, thuộc Ban QLDA Đường sắt (đại diện chủ đầu tư dự án cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu) cho biết: Hiện hệ thống trạm cân và đường quay đầu cho xe quá tải trên dự án thành phần Nghi Sơn - Diễn Châu đã thi công xong.

Hiện chỉ còn các hạng mục an toàn giao thông như cắm biển báo, tháo dỡ dải phân cách giữa đối với những điểm quay đầu ngay trên tuyến chính.

Theo ông Đua, do hai ngày qua có mưa nên nhà thầu chưa thể phối hợp với lực lượng Cục CSGT và các cơ quan liên quan để triển khai lắp đặt hệ thống biển báo và tháo dỡ dải phân cách giữa đối với hai nút giao quốc lộ 48B và quốc lộ 48D để thực hiện quay đầu ngay trên tuyến chính.

Còn tại nút giao quốc lộ 7A, xe quá tải sẽ quay đầu ra khỏi cao tốc theo đường gom đã được thi công.

“Việc lắp đặt biển báo, tháo dỡ dải phân cách để hoàn thành đường quay đầu cho xe quá tải tại các nút giao trên chỉ cần thi công trong khoảng hai đến ba ngày”, ông Đua cho biết thêm.

Trong khi đó, cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An còn có 44,4km thuộc dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt.

Trên đoạn tuyến này có hai nút giao lên xuống nằm trong địa phận tỉnh Nghệ An (nút giao quốc lộ 7C, xã Thần Lĩnh và nút giao quốc lộ 46B, xã Hưng Nguyên). Tuy nhiên, theo ghi nhận, tại các lối vào nút giao chưa thi công trạm cân cũng như điểm quay đầu cho xe quá tải.

Xe quá tải đi vào cao tốc không những phải quay đầu ra, mà các số liệu sẽ được đồng bộ và gửi đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng (doanh nghiệp dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt) thông tin: Theo thiết kế ban đầu, cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt không có hạng mục này.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Khu QLĐB II (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết: Dù tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đã đưa vào vận hành, khai thác. Nhưng các hạng mục cân và đường quay đầu cho xe quá tải tại các lối vào nút giao đang trong quá trình thi công nên thuộc quản lý của Ban QLDA Đường sắt.

Sau khi hoàn thành, tất cả các hạng mục này sẽ được bàn giao cho Khu quản lý. Về con người vận hành cũng đã sẵn sàng.

“Trước khi đưa vào vận hành, khai thác, Khu sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các bước nghiệm thu, hiệu chỉnh cân và đồng bộ dữ liệu đến các cơ quan chức năng…

Sau đó, kết quả cân sẽ là căn cứ để lực lượng chức năng xử phạt những trường hợp vi phạm tải trọng xe”, ông Dũng cho biết thêm.

Riêng tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, ông Dũng cho biết: Dự án BOT ban đầu không có trạm cân nhưng trong quá trình khai thác, vận hành cơ quan quản lý Nhà nước đề nghị bổ sung là hết sức bình thường.

Khu đã đề nghị nhà đầu tư cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt triển khai lắp đặt trạm cân tải trọng tại các lối vào nút giao để phát huy hiệu quả khai thác và đồng bộ trên toàn tuyến.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa phận tỉnh Nghệ An có tổng chiều dài gần 88km. Gồm hai dự án thành phần: Nghi Sơn - Diễn Châu (dài 43,5km), được đầu tư theo hình thức đầu tư công bằng vốn ngân sách Nhà nước; Diễn Châu - Bãi Vọt (dài 44,4km), được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BOT. Đến nay, cả hai dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và đã tổ chức thu phí phương tiện.