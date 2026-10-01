Nghệ An có 4 dự án thuộc các công trình trọng điểm lĩnh vực Công Thương và Xây dựng

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đẩy nhanh GPMB, tiến độ thi công 4 công trình trọng điểm

Tại phiên họp, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương báo cáo tình hình triển khai các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách, tập trung vào tiến độ các dự án đã được đầu tư và các dự án đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Các đại biểu trao đổi, đánh giá tiến độ từng dự án; đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền và phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, qua đó bảo đảm tiến độ triển khai các công trình trọng điểm.

Đối với Nghệ An, trên địa bàn tỉnh hiện có 4 dự án thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, gồm: Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập; Trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu và đường dây đấu nối; cao tốc Vinh - Thanh Thủy; giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đối với Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 12/2/2026 cho liên danh PV Power, Công ty TNHH Mía đường Nghệ An và SK Innovation Co., Ltd thực hiện. Nhà đầu tư đã thành lập Công ty cổ phần điện LNG Quỳnh Lập.

Hiện, nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS). Công tác giải phóng mặt bằng khu vực nhà máy đã cắm mốc ranh giới tạm, trích đo 1.010 thửa với diện tích khoảng 59,1 ha, dự kiến hoàn thiện bản đồ trích đo để thẩm định, phê duyệt trước ngày 20/10.

Với dự án Trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu và đường dây đấu nối, công trình khởi công tháng 3/2026 nhưng đang tạm dừng để hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng. Phần trạm biến áp tại xã Quỳnh Tam đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, còn một hộ tại xã Quỳnh Sơn, dự kiến xử lý trước ngày 5/10.

Các tuyến đường dây qua Quỳnh Tam, Quỳnh Sơn và Quỳnh Văn đang kiểm kê, xác định nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường, dự kiến hoàn thành trong tháng 10.

Phối cảnh 1 đoạn tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy khu vực qua xã Kim Bảng. Ảnh: Thành Duy

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy dài hơn 60 km, đi qua 9 xã, tổng mức đầu tư khoảng 23.940 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2025-2029. Dự án đã khởi công ngày 18/5, 5 trong 6 gói thầu xây lắp đã được lựa chọn nhà thầu.

Đến nay, các địa phương đã bàn giao khoảng 40,34/60,031 km mặt bằng, đạt 67,2%. Trong 11 khu tái định cư phục vụ 199 hộ, hai khu đã hoàn thành. Năm 2026, dự án được bố trí hơn 4.435 tỷ đồng, đã giải ngân 3.706 tỷ đồng, đạt 82,73%.

Đối với Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đoạn qua Nghệ An dài khoảng 85,5 km, qua 18 xã, phường, diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 519,2 ha, ảnh hưởng khoảng 2.150 hộ, trong đó 1.782 hộ dự kiến phải tái định cư.

Tỉnh đang triển khai 41 khu tái định cư. Trong đó, 11 khu đã hoàn thành thủ tục đầu tư và thi công; 18 khu đã được phê duyệt dự án, đang hoàn thiện giải phóng mặt bằng và thủ tục lựa chọn nhà thầu; 12 khu đang lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ.

Không để “tổ chức thực hiện” tiếp tục trở thành khâu yếu

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, các công trình, dự án trọng điểm trong lĩnh vực Công Thương và Xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển sản xuất, tăng cường năng lực hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo không làm thay chức năng quản lý Nhà nước của các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư; đồng thời không thay thế trách nhiệm của người đứng đầu. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương nào thì đơn vị đó phải chủ động giải quyết và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo phải thực chất, hiệu quả, tập trung vào những vấn đề liên ngành, liên địa phương; những nội dung còn có ý kiến khác nhau và những điểm nghẽn vượt thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, địa phương.

Việc phân công nhiệm vụ phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả, qua đó thúc đẩy dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả, phòng ngừa thất thoát, lãng phí.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, hiện nay vấn đề không còn nằm ở pháp luật, thể chế mà chủ yếu là khâu tổ chức thực hiện.

Các bộ, ngành, địa phương phải tập trung nâng cao hiệu quả thực thi, không để “tổ chức thực hiện” tiếp tục trở thành khâu yếu; qua đó bảo đảm các nguồn lực được khơi thông, các điểm nghẽn được tháo gỡ và các dự án trọng điểm đạt tiến độ, chất lượng, hiệu quả đề ra.