Nghệ An chuyển trọng tâm sang kiểm tra, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm

Tổ giúp việc họp đánh giá tiến độ, thống nhất nhiệm vụ kiểm tra, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm.

Chuyển trọng tâm từ hoàn thiện hồ sơ sang kiểm tra, chuẩn hóa dữ liệu

Thực hiện Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 107-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghệ An đã triển khai đồng bộ việc rà soát vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị theo 04 khối: Đảng, HĐND, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Nguyên tắc xuyên suốt là xác định nhu cầu nhân lực trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, công việc, sản phẩm đầu ra, khối lượng và thời gian thực hiện, làm căn cứ xây dựng phương án biên chế sát yêu cầu thực tiễn.

Sau giai đoạn tập trung hướng dẫn, kê khai và hoàn thiện hồ sơ, nhiệm vụ hiện nay chuyển mạnh sang kiểm tra chất lượng, đối chiếu nguồn và chuẩn hóa dữ liệu. Đến nay, ở cấp xã, 130/130 xã, phường đã được ghi nhận đủ hồ sơ của cả 04 khối, tương ứng 520/520 phần hồ sơ theo tiêu chí tiếp nhận. Ở cấp tỉnh, 31/38 đầu mối đã đủ hồ sơ, đạt 82,5%; 07 đầu mối còn lại đang tiếp tục được đôn đốc hoàn thiện. Phần dữ liệu tổng hợp bước đầu đã ghi nhận hơn 52 nghìn nhiệm vụ và gần 277 nghìn công việc được kê khai ở hai cấp.

Tuy nhiên, “đủ hồ sơ” mới phản ánh trạng thái tiếp nhận, chưa đồng nghĩa dữ liệu đã hoàn thành và được kiểm chứng đầy đủ theo quy trình 08 bước, 09 biểu. Vì vậy, trọng tâm hiện nay chuyển từ đôn đốc nộp hồ sơ sang kiểm tra, đối chiếu, xử lý các lỗi phát sinh và chuẩn hóa chất lượng dữ liệu.

Phân công rõ đầu mối, bám sát từng khối và từng mốc tiến độ

Tổ giúp việc của Tổ công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị cấp tỉnh có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, tiếp nhận, tổng hợp và tham gia rà soát kết quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tham mưu báo cáo hằng ngày, hằng tuần và đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh. Ở giai đoạn hiện nay, các thành viên Tổ giúp việc được phân công bám sát từng khối, tập trung kiểm tra hồ sơ, đối chiếu dữ liệu giữa các nguồn, xác định nội dung còn thiếu hoặc chưa thống nhất để yêu cầu đơn vị bổ sung, hoàn thiện trước khi tổng hợp chung toàn tỉnh.

Theo kế hoạch, trong hai ngày 06 - 07/11/2026, Tổ giúp việc tập trung kiểm tra dữ liệu, tổng hợp lỗi và hỗ trợ các đơn vị còn vướng mắc. Trước 11 giờ ngày 08/11, các khối hoàn thành kiểm tra, đối chiếu, chuẩn hóa để báo cáo Tổ công tác và Thường trực Tỉnh ủy; ngày 09/11 dự kiến gửi bộ dữ liệu bước đầu ra Trung ương. Sau đó, các đầu mối tiếp tục phối hợp xử lý dữ liệu phát sinh, hoàn thiện kết quả xác định nhu cầu nhân lực và phương án biên chế theo tiến độ chung.

Qua kiểm tra bước đầu, vẫn còn một số phần kê khai thiếu thông tin về biên chế, nhiệm vụ, công việc, khối lượng hoặc nhu cầu nhân lực; một số số liệu giữa hồ sơ nguồn, biểu kê khai và bảng tổng hợp chưa thống nhất. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với từng đầu mối không chỉ là đôn đốc cho đủ hồ sơ, mà phải xác định rõ nội dung còn thiếu, dữ liệu cần kiểm chứng, biện pháp và thời hạn xử lý, bảo đảm kết quả cuối cùng có thể giải trình và kiểm chứng.

Chất lượng dữ liệu là nền tảng của phương án biên chếgiai đoạn 2027 - 2031

Một yêu cầu quan trọng trong quá trình triển khai là tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu; bảo đảm việc xác định vị trí việc làm và biên chế phản ánh đúng chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc thực tế, không xuất phát từ số người hiện có hoặc chỉ tiêu biên chế đã được giao để hợp thức hóa bộ máy. Các cơ quan đầu mối và Tổ giúp việc phải bám sát từng khối, từng đơn vị, kịp thời tổng hợp những tồn tại, khó khăn để có biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ phù hợp; đồng thời rà soát đầy đủ phạm vi quản lý, không để sót cơ quan, đơn vị. Đối với những trường hợp đề xuất biên chế tăng, giảm bất thường, cần kiểm tra kỹ căn cứ và có giải trình rõ trước khi tổng hợp.

Công tác rà soát vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực phải bảo đảm thực chất, có căn cứ, nhưng không đồng nghĩa với việc mặc nhiên tăng biên chế. Quá trình xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 cần tiếp tục bám sát định hướng của Bộ Chính trị tại Kết luận số 40-KL/TW, gắn với lộ trình tinh giản biên chế, sắp xếp và cơ cấu lại đội ngũ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính, tinh giản quy trình công việc và nâng cao hiệu quả hoạt động. Trên cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế đã được rà soát, chuẩn hóa, các cơ quan, đơn vị cần tính toán phương án bố trí, sử dụng nhân lực phù hợp, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vừa thực hiện mục tiêu tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống chính trị.

Việc kiểm tra, chuẩn hóa đồng bộ ngay từ dữ liệu nguồn là tiền đề quan trọng để Nghệ An xác định đúng nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 có căn cứ, sát khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình tổ chức mới. Trọng tâm trong những ngày tới là tiếp tục hoàn thiện bộ dữ liệu bảo đảm đầy đủ, thống nhất, có căn cứ và có khả năng kiểm chứng; vừa đáp ứng tiến độ báo cáo Trung ương, vừa bảo đảm chất lượng thực chất của phương án biên chế chung toàn tỉnh.