Nhiều cánh đồng trồng ngô vụ đông ở xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An bị chuột cắn phá.

Ngày 17/11, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An vừa có thông báo đề nghị các thôn, xóm trên địa bàn vận động người dân đồng loạt diệt chuột, bảo vệ sản xuất. Đặc biệt là các diện tích ngô vụ đông đang bị chuột cắn phá nhiều.

Theo đó, vụ đông năm nay, toàn xã Anh Sơn có 757ha cây trồng, gồm ngô, khoai lang, bí xanh, mía, sắn… Qua kiểm tra thực tế, cây trồng vụ đông phát triển tốt, nhưng một số diện tích đã bị chuột cắn phá, đặc biệt là những khu vực trồng ngô. Qua kiểm tra, tình trạng chuột cắn phá có chiều hướng gia tăng, cần cảnh báo để người dân chủ động phòng trừ. Tại một số địa bàn, cây ngô còn non bị chuột cắn nát thân, đổ gục.

Trước tình trạng này, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Anh Sơn đề nghị các thôn thông tin đến từng hộ sản xuất, tổ chức diệt chuột tập trung trên từng xứ đồng. Người dân được khuyến cáo thường xuyên thăm đồng, chú ý những chân ruộng gần bờ bụi, mương máng, gò đất và khu vực có nhiều hang chuột. Khi phát hiện cây bị cắn phá, các hộ cần ghi nhận vị trí, diện tích, mức độ gây hại và báo trưởng thôn để tổng hợp, phối hợp xử lý.

Chuột cắn vào phần thân của cây ngô.

Bà con nông dân buộc phải nhặt những cây bị chuột cắn phá để về làm thức ăn chăn nuôi.

Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Anh Sơn cũng dẫn người dân sử dụng bẫy lồng, bẫy sập ở vị trí phù hợp, kết hợp vệ sinh đồng ruộng, phát quang bờ bụi và nơi trú ẩn của chuột. Bẫy phải được kiểm tra thường xuyên, tránh gây nguy hiểm cho người và vật nuôi.

Trường hợp dùng thuốc diệt chuột, người dân chỉ sử dụng sản phẩm được phép lưu hành, đúng hướng dẫn trên nhãn và của cơ quan chuyên môn; không tự pha trộn hóa chất hoặc rải bả tràn lan. Khu vực đặt bả phải có cảnh báo, ngăn trẻ em và vật nuôi tiếp cận.

Đối với ruộng ngô bị thiệt hại, các hộ cần kiểm tra mật độ còn lại để dặm hoặc gieo bổ sung nếu phù hợp với lịch thời vụ, đồng thời chăm sóc giúp cây phục hồi. Với mía, người dân cần kiểm tra vị trí bị cắn phá, đánh giá khả năng phục hồi để có biện pháp chăm sóc phù hợp.