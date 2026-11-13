Nghệ An: Chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Nghĩa Đồng

Ông Hoàng Quốc Việt cùng đoàn tham gia ngày hội.

Cùng dự có bà Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Xóm Khe Thần hiện có 261 hộ với hơn 1.175 nhân khẩu, trong đó có 150 hộ với 675 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Thái. Đời sống của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ và một số ngành nghề khác. Những năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, nhân dân trong xóm đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Đông đảo bà con Nhân dân xóm Khe Thần tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sắc màu văn hóa và ẩm thực Thái trong ngày hội.

Điệu múa truyền thống lan tỏa niềm vui, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Nhờ sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân, kinh tế của xóm ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/năm. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được triển khai sâu rộng, với trên 95,16% số hộ đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong nhân dân ngày càng nâng cao.

Tại ngày hội, ông Hoàng Quốc Việt đã tặng quà, chúc mừng và biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân dân xóm Khe Thần đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn mỗi người dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, quan tâm giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo; chăm lo tốt hơn đời sống người cao tuổi, trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ông cũng đề nghị nhân dân tiếp tục duy trì nếp sống văn minh, tích cực gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân cần tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chăm lo tốt công tác an sinh xã hội. Đồng thời, gắn việc xây dựng khối đại đoàn kết với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và những kết quả đã đạt được, cán bộ và nhân dân xóm Khe Thần sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy nội lực, xây dựng khu dân cư ngày càng no ấm, văn minh, bình yên và hạnh phúc, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của xã Nghĩa Đồng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại xóm Khe Thần không chỉ là dịp để nhìn lại những thành quả trong xây dựng cộng đồng dân cư mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong nhân dân, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tạo động lực để mỗi người dân tiếp tục chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.