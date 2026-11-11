Nghệ An chuẩn bị đầu tư hệ thống kho và đường ống dẫn xăng dầu sang Lào

Ảnh minh họa. (Ảnh: SIBERIA.TRANSNEFT.RU)

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 1033/KH-UBND về việc phối hợp triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án hệ thống kho, trạm trung chuyển và tuyến đường ống dẫn xăng dầu từ Nghệ An sang nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Bộ Công Thương liên quan đến Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo phân công, Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát nhu cầu cung ứng, khả năng kết nối hạ tầng, nghiên cứu quy mô hệ thống kho và tuyến đường ống. Trong đó, quy mô kho dự kiến từ 110.000 - 160.000 m³, tuyến đường ống dài khoảng 80 - 100 km theo Quyết định số 2579/QĐ-BCT ngày 08/10/2026 của Bộ Công Thương.

Về phương án bố trí các hạng mục, tỉnh dự kiến nghiên cứu kho đầu mối tại các xã Hải Lộc, Đông Lộc; kho trung chuyển tại các xã Kim Bảng, Đại Huệ. Đối với tuyến đường ống, phương án được xem xét theo hướng kết nối với hành lang cao tốc Vinh - Thanh Thủy, các vị trí giao cắt và hạ tầng phía Lào.

Các địa điểm và hướng tuyến trên hiện mới là phương án nghiên cứu sơ bộ, chưa phải vị trí được xác định chính thức. Quá trình khảo sát sẽ tập trung đánh giá sự phù hợp với quy hoạch, hiện trạng và khả năng bố trí quỹ đất, điều kiện giải phóng mặt bằng, kết nối hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, quốc phòng và an ninh.

Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp ý kiến các cơ quan, xây dựng báo cáo so sánh sơ bộ các phương án, đề xuất địa điểm, quy mô, hướng tuyến dự kiến, những vướng mắc và lộ trình triển khai, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/11/2026; chủ động cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan cho Sở Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền để phối hợp triển khai song song các thủ tục đầu tư.

Bên cạnh nhiệm vụ khảo sát, rà soát địa điểm và hướng tuyến, Nghệ An yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương xác định hình thức đầu tư, thẩm quyền, trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xác định hình thức, trình tự, thủ tục đầu tư, điều kiện, hồ sơ và tiến độ thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2026. Các thủ tục đủ điều kiện phải được triển khai song song với quá trình khảo sát, phấn đấu hoàn thành toàn bộ thủ tục đầu tư trong năm 2026.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với các địa phương rà soát quy hoạch, quỹ đất và hạ tầng để đề xuất vị trí kho đầu mối tại xã Hải Lộc, Đông Lộc; trong khi đó, các xã Kim Bảng, Đại Huệ nghiên cứu phương án bố trí kho trung chuyển. Các sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát sự phù hợp về quy hoạch, giao thông, đất đai, môi trường và các điều kiện liên quan đến hướng tuyến đường ống.

Do dự án có tuyến đường ống kết nối sang Lào, Sở Ngoại vụ được giao rà soát các thỏa thuận, cơ chế hợp tác giữa Việt Nam và Lào, tham mưu UBND tỉnh trao đổi với phía Lào về hướng tuyến và kết nối hạ tầng. Công an tỉnh phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy; Bộ đội Biên phòng tham gia đánh giá các yêu cầu quốc phòng, an ninh khu vực biên giới. Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An rà soát khả năng bố trí đường ống, các vị trí giao cắt và yêu cầu kỹ thuật liên quan đến cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Các sở, ngành, địa phương phải gửi kết quả rà soát về Sở Công Thương trước ngày 20/11/2026 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Việc xác định chính thức địa điểm, hướng tuyến, quy mô và nhà đầu tư chỉ được thực hiện sau khi đánh giá đầy đủ các điều kiện và được cấp có thẩm quyền quyết định.