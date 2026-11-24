Khu trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn xây dựng không đúng quy định trên diện tích đất rừng sản xuất tại xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An.

Ngày 23/11, ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch UBND xã Hoa Quân (Nghệ An) cho biết, chủ trang trại chăn nuôi xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất đã cam kết tự tháo dỡ các công trình vi phạm sau khi được chính quyền địa phương vận động, yêu cầu khắc phục.

Trước đó, qua kiểm tra, UBND xã Hoa Quân xác định ông Lê Ngọc Tú, chủ trang trại tại khu vực Mạn Tác, thôn An Ngọc có hành vi vi phạm trong sử dụng đất và xây dựng công trình phục vụ chăn nuôi.

Cụ thể, ông Tú tự ý chuyển mục đích sử dụng 3.190m² đất rừng sản xuất sang mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp, đồng thời xây dựng nhiều dãy chuồng trại và công trình phụ trợ phục vụ hoạt động chăn nuôi. Tại thời điểm kiểm tra, trang trại có 536 con lợn.

Trước những vi phạm trên, UBND xã Hoa Quân đã lập biên bản, ban hành thông báo vi phạm và tổ chức trích đo diện tích đất liên quan. Chính quyền địa phương cũng nhiều lần làm việc với chủ trang trại, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, tháo dỡ các công trình xây dựng không đúng quy định và di chuyển đàn vật nuôi ra khỏi khu vực.

Qua các buổi làm việc, ông Lê Ngọc Tú đã thống nhất phương án khắc phục và cam kết tự tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm. Đến nay, việc tháo dỡ đang được gia đình triển khai từng bước. Chủ trang trại đồng thời cam kết hoàn thành việc tháo dỡ và di chuyển toàn bộ đàn lợn theo yêu cầu của chính quyền.

Lãnh đạo xã Hoa Quân cùng các lực lượng chức năng kiểm tra thực địa, vận động và yêu cầu chủ trang trại tự tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm.

Theo UBND xã Hoa Quân, địa phương sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra tiến độ khắc phục của chủ trang trại. Trường hợp ông Tú không thực hiện hoặc không hoàn thành các nội dung đã cam kết đúng thời hạn, xã sẽ áp dụng các biện pháp xử lý tiếp theo theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 19/11, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản về việc xử lý vi phạm đất đai, xây dựng chuồng trại trên đất rừng sản xuất tại thôn An Ngọc, xã Hoa Quân.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng cùng các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ những vi phạm về đất đai và xây dựng theo báo cáo của UBND xã Hoa Quân. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn địa phương xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.