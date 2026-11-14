Nghệ An chủ động nguồn nước, mở rộng sản xuất giảm phát thải vụ Xuân 2027

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NAG)

Ngày 12/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai Đề án sản xuất trồng trọt vụ Xuân 2027 và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi, thủy sản những tháng cuối năm 2026, vụ Xuân 2027.

Tăng ứng dụng kỹ thuật, phát triển sản xuất có tiêu chuẩn

Theo báo cáo tại hội nghị, vụ Xuân 2026 chịu ảnh hưởng của nắng nóng xuất hiện sớm, hạn hán cục bộ, dông lốc và mưa đá cuối vụ. Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt hơn 129.480 ha; diện tích thu hoạch đạt khoảng 129.090 ha. Sản lượng lương thực có hạt đạt gần 694.000 tấn, bằng 97,9% kế hoạch.

Cơ giới hóa và ứng dụng kỹ thuật tiếp tục được mở rộng. Diện tích lúa cấy bằng máy đạt hơn 8.800 ha; diện tích áp dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI) đạt 2.075 ha. Hơn 26.000 ha lúa được triển khai theo định hướng giảm phát thải, hướng tới tạo lập tín chỉ carbon.

Diện tích cây trồng được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP đạt 523,9 ha; diện tích được chứng nhận hữu cơ đạt 81,3 ha. Các mô hình nhà lưới, nhà màng có tổng diện tích 13,68 ha, tập trung vào một số cây trồng có giá trị kinh tế.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số chỉ tiêu diện tích ngô, lạc, rau và sản lượng lúa, ngô, lạc chưa hoàn thành kế hoạch. Đây là những nội dung cần được rà soát trong tổ chức sản xuất vụ tiếp theo.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An Võ Thị Nhung báo cáo kết quả sản xuất vụ Xuân năm 2026. (Ảnh: NAG)

Phòng, chống hạn ngay từ đầu vụ

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An Hoàng Quốc Việt đề nghị các cấp, ngành chủ động chống hạn từ đầu vụ, không chờ thiếu nước mới triển khai ứng phó.

Ngành chuyên môn và chính quyền các xã, phường cần tổ chức sản xuất đúng kế hoạch, khung thời vụ; chuẩn bị nguồn nước tưới, theo dõi sâu bệnh, hạn chế bỏ ruộng và giảm năng suất.

Đối với diện tích đất lúa cao cưỡng, khó chủ động nước, việc chuyển đổi cây trồng phải thực hiện đúng quy định, có phương án tiêu thụ và phù hợp điều kiện canh tác. Không mở rộng sản xuất tự phát khi chưa xác định được đầu ra.

Ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa và liên kết sản xuất tiếp tục được xác định là giải pháp nâng hiệu quả, giảm áp lực thiếu lao động nông nghiệp.

Tỉnh định hướng nhân rộng mô hình lúa giảm phát thải gắn với việc tạo lập tín chỉ carbon; mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ và các tiêu chuẩn phù hợp yêu cầu thị trường. Đồng thời, nâng hiệu quả quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An Đặng Văn Minh báo cáo công tác phát triển chăn nuôi trên địa bàn. (Ảnh: NAG)

Bảo đảm an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi

Theo báo cáo, đến tháng 10/2026, Nghệ An có khoảng 826.000 con trâu, bò; gần 1,1 triệu con lợn và hơn 42,4 triệu con gia cầm. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong 10 tháng đầu năm ước đạt hơn 282.000 tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Toàn tỉnh có 869 trang trại chăn nuôi. Một số doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất và liên kết trong các ngành hàng lợn, gia cầm, bò sữa. Tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm được báo cáo giảm so với cùng kỳ, nhưng nguy cơ phát sinh vẫn cần được theo dõi.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An Hoàng Quốc Việt kết luận hội nghị. (Ảnh: NAG)

Thời gian tới, tỉnh tập trung phát triển chăn nuôi với quy mô phù hợp, ứng dụng công nghệ và bảo đảm an toàn sinh học; xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh.

Cơ quan chuyên môn và địa phương tăng giám sát vật nuôi, thủy sản, phát hiện và xử lý sớm ổ dịch; đồng thời kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Chủ động nguồn nước, tổ chức sản xuất theo điều kiện từng vùng và kiểm soát dịch bệnh là những nhiệm vụ xuyên suốt trong kế hoạch vụ Xuân 2027. Các giải pháp được triển khai đồng bộ sẽ góp phần bảo vệ sản xuất, nâng chất lượng nông sản và ổn định thu nhập cho người dân.

Ngành Nông nghiệp tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu năm 2027 đạt khoảng 01 triệu tấn lương thực có hạt, trong đó riêng vụ Xuân phấn đấu đạt 700.583 tấn. Đối với cây lúa, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 90.310 ha, năng suất bình quân đạt 68,42 tạ/ha, sản lượng 617.903 tấn.

Cơ cấu giống tiếp tục được điều chỉnh theo hướng cân đối giữa lúa lai và lúa thuần, trong đó lúa lai chiếm 49,27%, lúa thuần chiếm 50,73% diện tích. Sản xuất lúa giảm phát thải tiếp tục được mở rộng với mục tiêu đạt 39.055 ha, tương đương 43,24% diện tích lúa toàn tỉnh, góp phần thúc đẩy sản xuất xanh và giảm tác động đến môi trường.

Lãnh đạo Sở NN&MT Nghệ An thăm một số mô hình nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ trên địa bàn. (Ảnh: Việt Hòa)

Đối với cây ngô, kế hoạch diện tích đạt 17.900 ha, trong đó ngô lấy hạt chiếm 88,83%, tương ứng 15.900 ha; ngô sinh khối chiếm 11,17%, tương ứng 2.000 ha. Cùng với lúa và ngô, các cây trồng ngắn ngày khác tiếp tục được bố trí phù hợp với điều kiện sản xuất và nhu cầu thị trường. Cụ thể, cây lạc phấn đấu đạt 5.915 ha, sản lượng 17.154 tấn; rau các loại đạt 11.170 ha, sản lượng 195.475 tấn; khoai lang đạt 1.025 ha, sản lượng 8.713 tấn. Ở nhóm cây nguyên liệu, tỉnh đặt mục tiêu duy trì 10.500 ha sắn, sản lượng 257.250 tấn; cây mía tiếp tục ổn định tổng diện tích cả năm ở mức 22.500 ha, sản lượng phấn đấu đạt 1.361.250 tấn.