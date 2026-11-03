Nghệ An: Chủ bến cát khắc phục tồn tại, đề xuất sớm tháo gỡ nút thắt công suất khai thác

Khẩn trương khắc phục tồn tại để được hoạt động trở lại

Ngày 7/10, kiểm tra thực tế tại bến cát cầu Rộ, xã Xuân Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu chủ bến khắc phục những tồn tại trong quá trình hoạt động, trọng tâm là bố trí lại trạm cân và điều chỉnh hệ thống camera giám sát.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra tại bến cát cầu Rộ, xã Xuân Lâm ngày 7/10/2026. Ảnh: Thành Duy

Trạm cân bến cát cầu Rộ, xã Xuân Lâm đặt ở vị trí không đảm bảo một lối vào ra. Ảnh chụp ngày 7/10/2026. Ảnh: Thành Duy

Các thiết bị phải được lắp đặt đúng vị trí, bảo đảm kiểm soát phương tiện ra vào, giám sát khối lượng cát xuất bán, hạn chế nguy cơ thất thoát tài nguyên và vi phạm trong kinh doanh khoáng sản.

Sau chỉ đạo, ông Nguyễn Đình Quý, chủ bến cát cầu Rộ, xã Xuân Lâm, đã tổ chức di dời trạm cân ra lối độc đạo theo yêu cầu. Phần lối đi còn lại được bổ sung hệ thống rào chắn cố định nhằm hướng toàn bộ phương tiện vận chuyển cát qua một tuyến kiểm soát chung.

Trạm cân của bến cát cầu Rộ, xã Xuân Lâm đã chuyển vị trí bảo đảm một lối vào ra. Ảnh chụp ngày 29/10/2026. Ảnh: Thành Duy

Hệ thống camera cũng được điều chỉnh, bố trí thành 3 vị trí giám sát riêng biệt, gồm một camera bao quát tổng thể khu vực bến, một camera theo dõi khu vực trạm cân và một camera tập trung vào đồng hồ đếm của trạm cân. Việc bố trí này nhằm ghi nhận đầy đủ quá trình phương tiện di chuyển, cân tải trọng và xuất hàng, tạo cơ sở đối chiếu số liệu trong hoạt động kinh doanh.

Ông Nguyễn Đình Quý cho biết: "Đến ngày 24/10, chúng tôi hoàn thành việc khắc phục và báo cáo UBND xã Xuân Lâm. Sau đó, xã phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, xem xét và cho phép bến hoạt động trở lại".

Ngày 26/10, bến cầu Rộ bắt đầu xuất bán cát trở lại. Nguồn vật liệu hiện được cung ứng phục vụ thi công cầu Thanh Chương, thuộc Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, do nhà thầu 368 trực tiếp thi công.

Hệ thống phần mềm và camera ghi nhận xe vào ra bến cát cầu Rộ, xã Xuân Lâm. Ảnh chụp ngày 29/10/2026. Ảnh: Thành Duy

Hình ảnh bao quát bến cát cầu Rộ, xã Xuân Lâm và tại trạm cân. Ảnh chụp ngày 29/10/2026. Ảnh: Thành Duy

Camera và phần mềm ghi nhận xe vào ra bến cát cầu Rộ, xã Xuân Lâm. Ảnh chụp ngày 29/10/2026. Ảnh: Thành Duy

UBND xã Xuân Lâm cho biết: Trong 4 bến cát trên địa bàn xã Xuân Lâm, đến hết tháng 10/2026, bến cát cầu Rộ, tại xóm Thanh Nam, thuộc Công ty Cổ phần Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương, là bến duy nhất hoàn thành các yêu cầu khắc phục và được hoạt động trở lại.

Ba bến còn lại gồm Rú Nguộc, Thành Ngân và Lộc Cát vẫn chưa hoạt động. Cụ thể, bến Rú Nguộc tại xóm Ngọc Sơn chưa đáp ứng yêu cầu bố trí một lối ra vào duy nhất và kết nối hệ thống camera giám sát. Bến Thành Ngân tại xóm Xuân Tường chưa bảo đảm yêu cầu tổ chức một lối vào duy nhất. Riêng bến Lộc Cát thuộc Công ty TNHH Bến Lộc Cát chưa hoạt động do doanh nghiệp không có nhu cầu khai thác.

Tại bến Thành Ngân cũng thuộc Công ty Cổ phần Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương, ông Nguyễn Viết Thành, chủ bến, cho biết đơn vị đã điều chỉnh hệ thống camera, bảo đảm bao quát khu vực tập kết và các vị trí phương tiện ra vào.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra tại bến cát Thành Ngân, xã Xuân Lâm ngày 7/10/2026. Ảnh: Thành Duy

Lối vào bên trạm cân bến cát Thành Ngân, xã Xuân Lâm ngày 7/10/2026 chỉ được chắn tạm bằng phế thải xây dựng. Ảnh: Thành Duy

Những tuyến đường xung quanh cũng được rào chắn cố định, hướng phương tiện vận chuyển cát đi theo một lối chung. Sau khi hoàn thành các nội dung khắc phục, doanh nghiệp đã lập báo cáo gửi UBND xã Xuân Lâm đề nghị kiểm tra, xem xét cho hoạt động trở lại.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, chủ bến cát Thành Ngân, xã Xuân Lâm đã lắp đặt chắn bằng rào sắt. Ảnh chụp ngày 29.10. Ảnh: Thành Duy

Camera bao quát bến cát Thành Ngân, xã Xuân Lâm. Ảnh chụp ngày 29/10. Ảnh: Thành Duy

Camera giám sát đồng hồ đếm của trạm cân tại bến cát Thành Ngân, xã Xuân Lâm. Ảnh chụp ngày 29/10. Ảnh: Thành Duy

Hình ảnh từ 3 camera tại bến cát Thành Ngân, xã Xuân Lâm. Ảnh chụp ngày 29/10. Ảnh: Thành Duy

Công tác chấn chỉnh hoạt động bến cát cũng đang được triển khai tại xã Đại Đồng. Hiện trên địa bàn có 8 bến cát và 2 mỏ khoáng sản. Sau đợt kiểm tra của Chủ tịch UBND tỉnh, chính quyền xã đã làm việc với các chủ bến, chủ mỏ để phổ biến văn bản chỉ đạo, yêu cầu ký cam kết chấp hành quy định pháp luật. Các cơ sở được yêu cầu tạm dừng hoạt động để khắc phục những tồn tại.

Ông Tưởng Đăng Hào - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, cho biết tại đợt kiểm tra gần đây, có 2 bến đã hoàn thành các nội dung được yêu cầu. Những cơ sở còn lại đang tiếp tục triển khai việc khắc phục.

UBND xã Đại Đồng đang tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn chủ bến và chủ mỏ thực hiện đúng quy định; đồng thời, giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết khoáng sản trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Đại Đồng kiểm tra khắc phục tại các bến cát trên địa bàn. Ảnh: CSCC

Lãnh đạo xã Đại Đồng kiểm tra khắc phục tại các bến cát trên địa bàn. Ảnh: CSCC

Lãnh đạo xã Đại Đồng kiểm tra khắc phục tại các bến cát trên địa bàn. Ảnh: CSCC

Thực tế tại Xuân Lâm và Đại Đồng cho thấy, quá trình chấn chỉnh đang được triển khai theo hướng đặt ra những điều kiện cụ thể đối với từng cơ sở. Việc hoàn thiện hệ thống cân, camera, rào chắn và tổ chức lối ra vào tập trung vừa phục vụ công tác quản lý, vừa tạo cơ sở để các cơ sở đủ điều kiện được xem xét hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, bài toán đặt ra đối với ngành khoáng sản hiện nay còn nằm ở khả năng bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng. Nhu cầu cát, đá, đất san lấp phục vụ các dự án hạ tầng ngày càng lớn, trong khi một số doanh nghiệp phản ánh sản lượng được cấp phép còn hạn chế, thời gian khai thác chưa thực sự phù hợp với điều kiện sản xuất và nhu cầu thị trường.

Tháo gỡ công suất, thời gian khai thác

Tại bến Thành Ngân, ông Nguyễn Viết Thành cho biết khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay là nguồn nguyên liệu khai thác còn hạn chế. Công ty có 16 thành viên nhưng mới được cấp 3 điểm mỏ, trữ lượng chưa đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Doanh nghiệp mong muốn cơ quan chức năng xem xét nâng công suất, bổ sung thêm điểm mỏ và điều chỉnh thời gian khai thác phù hợp với điều kiện thực tế. Việc điều chỉnh sẽ giúp các đơn vị chủ động hơn về nguồn nguyên liệu, giảm chi phí sản xuất và tăng khả năng cung ứng vật liệu cho thị trường.

Chủ bến cát Thành Ngân, xã Xuân Lâm mong muốn sớm được giảm thời gian khai thác, nâng công suất mỗi năm. Ảnh chụp ngày 29/10. Ảnh: Thành Duy

Cùng chung kiến nghị, Hợp tác xã Vận tải Hưng Lam, xã Hưng Nguyên Nam, cũng đề xuất điều chỉnh công suất khai thác để nâng cao hiệu quả hoạt động. Hợp tác xã được cấp phép khai thác năm 2017, với thời hạn giấy phép 30 năm và công suất cho phép 19.550m³/năm.

Ông Phạm Văn Tụng - Giám đốc Hợp tác xã Vận tải Hưng Lam, cho biết đơn vị đồng tình với chủ trương điều chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản của tỉnh. Sở Công Thương đã làm việc với các chủ mỏ, rà soát nhu cầu và lập danh sách những đơn vị đăng ký nâng công suất. Hợp tác xã cũng đã đăng ký, gửi đề xuất đến cơ quan chức năng để được xem xét với mong muốn được nâng công suất khai thác lên gấp đôi mức hiện tại.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra tại bến cát Hợp tác xã Vận tải Hưng Lam, xã Hưng Nguyên Nam ngày 24/9/2026. Ảnh: Thành Duy

Ông Phạm Văn Tụng (phải) - Giám đốc Hợp tác xã Vận tải Hưng Lam trao đổi với phóng viên. Ảnh: Thành Duy

Ông Tụng cho biết, Hợp tác xã đã chuẩn bị phương tiện phục vụ khai thác, có khả năng bố trí thiết bị và công nghệ phù hợp nếu được điều chỉnh công suất. Doanh nghiệp mong muốn thủ tục xem xét, giải quyết kiến nghị được thực hiện thuận lợi, rút ngắn thời gian chờ đợi nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ quy định pháp luật.

Tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh mới đây, ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương, cho biết Sở đã làm việc với 2 khối doanh nghiệp khai thác khoáng sản là đá và cát. Riêng lĩnh vực khai thác cát, có 17 doanh nghiệp đăng ký nâng sản lượng và giảm thời gian khai thác. Sở Công Thương sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tìm đơn vị tư vấn, hướng dẫn thực hiện những thủ tục cần thiết để cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh.

Bến cát của Hợp tác xã Vận tải Hưng Lam, xã Hưng Nguyên Nam. Ảnh: Thành Duy

Cùng với việc tháo gỡ thủ tục liên quan công suất, thời gian khai thác, công tác giám sát hoạt động tại các mỏ cũng được đẩy mạnh. Ông Phạm Văn Hóa cho biết thêm, Sở Công Thương phối hợp với ngành Thuế và Công an, Mobifone xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý đồng bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải mới đây đã yêu cầu gắn với công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, kinh doanh các mỏ, bến vật liệu; cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục để giảm thời gian, nâng sản lượng khai thác mỗi năm cho các mỏ. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành liên quan chủ động làm việc với doanh nghiệp, rà soát, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục.