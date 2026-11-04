Nghệ An chốt thời hạn hoàn thành trường nội trú liên cấp khu vực biên giới giai đoạn 2

Trong giai đoạn 1, Nghệ An đã triển khai xây dựng 10 trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở khu vực biên giới, với tổng kế hoạch vốn được giao hơn 3.087 tỷ đồng. (Ảnh: TH)

Sáng 4/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc rà soát tình hình, tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An báo cáo tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp. (Ảnh: PT)

Đối với giai đoạn 2, Nghệ An đang triển khai xây dựng 11 trường tại các xã Thông Thụ, Châu Khê, Tam Quang, Tiền Phong, Mường Xén, Na Loi, Mường Típ, Nậm Cắn, Mỹ Lý, Kim Bảng và Sơn Lâm. Tổng vốn đầu tư 11 dự án hơn 3.600 tỷ đồng.

Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt cả 11 dự án, giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2026 với tổng số vốn hơn 1.700 tỷ đồng.

Các dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Các đơn vị thi công đang tập trung san nền và triển khai các hạng mục công trình, tiến độ chung cơ bản bám sát kế hoạch.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: PT)

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp, bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn và chất lượng đề ra.

Đối với 11 trường giai đoạn 2, đồng chí Võ Trọng Hải yêu cầu: Các trường có điều kiện thi công thuận lợi phải hoàn thành ngày 30/6/2027; những trường gặp khó khăn hoàn thành chậm nhất ngày 30/7/2027.

Để bảo đảm tiến độ, các nhà thầu phải tập trung nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công liên tục, tranh thủ tối đa thời gian mùa khô. Chậm nhất đến ngày 30/4/2027, phải hoàn thành phần thô, lợp mái và các hạng mục xây dựng bên ngoài. Khi bước vào mùa mưa, các đơn vị chuyển trọng tâm sang thi công những hạng mục bên trong công trình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu chủ đầu tư rà soát năng lực các nhà thầu, bảo đảm đơn vị tham gia thi công có đủ kinh nghiệm, nhân lực và thiết bị. Những nhà thầu không đáp ứng yêu cầu phải kiên quyết thay thế, không để ảnh hưởng tiến độ chung.

Quang cảnh buổi làm việc.(Ảnh: PT)

Về nguồn vật liệu xây dựng, Sở Công thương được giao phối hợp với sở, ngành liên quan và các địa phương khảo sát các mỏ đất, đá, cát, sỏi, bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời cho nhà thầu. Nguồn vật liệu được bố trí phải sử dụng riêng cho các dự án xây dựng trường học.

Đối với 10 trường thuộc giai đoạn 1, các đơn vị cần tập trung hoàn thành những hạng mục còn lại, bảo đảm đúng tiến độ đã cam kết; đồng thời, phải bảo đảm chất lượng dạy và học, tổ chức hoạt động nội trú hiệu quả, nhất là về chất lượng bữa ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh.

Trong giai đoạn 1, tỉnh đã triển khai 10 trường với tổng kế hoạch vốn được giao hơn 3.087 tỷ đồng tại các xã: Tri Lễ, Anh Sơn, Môn Sơn, Hạnh Lâm, Na Ngoi, Quế Phong, Bắc Lý, Tam Thái, Nhôn Mai và Keng Đu. Cả 10 trường đã tổ chức khai giảng năm học 2026-2027.