Nghệ An chốt thời gian hoàn thành hàng chục trường nội trú liên cấp giai đoạn 2

Quang cảnh tại buổi làm việc. (Ảnh: NAG)

Ngày 22/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc rà soát, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Báo cáo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vương Đình Nhuận cho biết, trong giai đoạn 1, đến nay đã có 07/10 trường có cơ sở vật chất để đáp ứng học tập gồm: Môn Sơn, Quế phong, Bắc Lý, Anh Sơn, Hạnh Lâm, Tri Lễ, Na Ngoi. Các trường gồm: Keng Đu, Nhôn Mai, Tam Thái đã hoàn thành các khối hạng mục chính và đảm bảo điều kiện hoạt động trong tháng 10/2026.

Hiện nay các công trình hạ tầng kỹ thuật chủ yếu triển khai thi công ngoài trời. Thời tiết đang trong mùa mưa, diễn biến rất khó lường; các trường chủ yếu ở địa bàn hiểm trở, cách xa trung tâm, tuyến đường giao thông đi lại đang bị sạt lở sau các đợt mưa lớn vừa qua, dẫn đến việc vận chuyển vật liệu máy móc rất khó khăn; điều kiện ăn ở sinh hoạt tại chỗ rất thiếu thốn dẫn đến tiến độ thi công bị ảnh hưởng…

Nhiều dự án trường học liên cấp ở Nghệ An đang được triển khai khẩn trương để kịp tiến độ.

Đối với việc triển khai thực hiện 11 trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 2, đến nay đã phê duyệt dự án 04/11 trường, gồm: Châu Khê, Tam Quang, Nậm Cắn và Kim Bảng.

Ban Quản lý dự án đang phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thẩm định, phê duyệt các dự án còn lại; đồng thời triển khai các công tác chuẩn bị tại hiện trường. Việc triển khai tại hiện trường đến nay đã giải phóng mặt bằng để thi công là 06 trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu 11 trường giai đoạn 2 phải hoàn thành 100% trước ngày 20/8/2027. (Ảnh: NAG)

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải chia sẻ với những khó khăn mà các địa phương, đơn vị và nhà thầu đang gặp phải trong quá trình triển khai các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Tuy nhiên, trước yêu cầu và sự quan tâm đặc biệt của Trung ương đối với chương trình xây dựng trường học tại khu vực biên giới, người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ, chuyển mạnh từ tháo gỡ khó khăn sang tổ chức thực hiện quyết liệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án.

Đối với 11 trường thuộc giai đoạn 2, yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh phê duyệt dự án, bố trí nguồn vốn và thực hiện giải phóng mặt bằng; 7 dự án chưa được phê duyệt phải hoàn thành phê duyệt trước ngày 30/9/2026.

Đặc biệt, 11 trường giai đoạn 2 phải hoàn thành 100% trước ngày 20/8/2027, bảo đảm sẵn sàng đưa vào sử dụng cho năm học 2027-2028.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, tỉnh Nghệ An triển khai xây dựng 21 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Giai đoạn 1 gồm 10 trường, được khởi công trong năm 2025, với tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng. Hiện nay, các trường cơ bản đã hoàn thành các hạng mục chính, cả 10 trường đều tiến hành khai giảng năm học mới 2026-2027.

Giai đoạn 2 gồm 11 trường, được Nghệ An khởi công ngày 19/3/2026, tại các xã: Châu Khê, Nậm Cắn, Tam Quang, Kim Bảng, Thông Thụ, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Sơn Lâm và Tiền Phong.

Các dự án có tổng nhu cầu vốn dự kiến khoảng hơn 4.200 tỷ đồng. Trong năm 2026, Trung ương đã bố trí khoảng 1.700 tỷ đồng để triển khai các dự án.