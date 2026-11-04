Nghệ An chốt mốc hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công

Thi công hầm Đại Huệ, Dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy. (Ảnh: TTH)

Tính đến ngày 22/10, tổng kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của Nghệ An đạt 78,11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau tiết kiệm. Riêng kế hoạch vốn năm 2026 đạt 78,58%, cao hơn mức bình quân cả nước, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, vẫn còn 50 đơn vị chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân toàn tỉnh. Những khó khăn tập trung ở nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn nước ngoài và vốn đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới. Việc tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài và xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp cũng còn gặp nhiều trở ngại.

Thi công khu tái định cư cho người dân ảnh hưởng Dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy trên địa bàn xã Kim Bảng. (Ảnh: TTH)

Để tháo gỡ các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An lưu ý các đơn vị được giao nhiệm vụ phải tập trung triển khai, không để tiến độ giải ngân của tỉnh chậm so với yêu cầu.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực được phân công phải trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc tiến độ. Những ngành, đơn vị, xã, phường triển khai chậm phải được thông báo, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo tháo gỡ; không để xảy ra tình trạng công việc chậm nhưng không báo cáo, không xác định nguyên nhân và trách nhiệm.

Giải phóng mặt bằng thi công Dự án cao tốc Vinh-Thanh Thủy, đoạn qua xã Nam Đàn. (Ảnh: CTV)

Nhấn mạnh nguồn cung vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành liên quan phải tập trung tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục nâng công suất khai thác.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đặc biệt lưu ý đến việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; tập trung triển khai Dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy, phấn đấu hoàn thành trong quý III/2028; Dự án kho xăng dầu quốc gia và nhà máy chế biến đất hiếm.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Nghệ An yêu cầu mỗi cấp, mỗi ngành và từng cán bộ cần thay đổi tư duy, cách làm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn trong hành động.

Tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu đến ngày 30/11/2026 giải ngân vốn đầu tư công đạt 90% kế hoạch; đến ngày 31/12 đạt 95% và hoàn thành giải ngân 100% trước ngày 31/1/2027.