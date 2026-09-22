Nghệ An chốt mốc hoàn thành 11 trường nội trú liên cấp giai đoạn 2

10 trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại Nghệ An giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, tỉnh Nghệ An triển khai xây dựng 21 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Giai đoạn 1 gồm 10 trường, được khởi công trong năm 2025, với tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng. Hiện nay, các trường cơ bản đã hoàn thành các hạng mục chính, cả 10 trường đều tiến hành khai giảng năm học mới 2026-2027.

Giai đoạn 2 gồm 11 trường, được Nghệ An khởi công ngày 19/3/2026, tại các xã: Châu Khê, Nậm Cắn, Tam Quang, Kim Bảng, Thông Thụ, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Sơn Lâm và Tiền Phong.

Các dự án có tổng nhu cầu vốn dự kiến khoảng hơn 4.200 tỷ đồng. Trong năm 2026, Trung ương đã bố trí khoảng 1.700 tỷ đồng để triển khai các dự án.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An báo cáo tiến độ triển khai các dự án trường nội trú liên cấp. (Ảnh: PQ)

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đánh giá việc thực hiện giai đoạn 1, tập trung vào công tác tổ chức thi công, điều kiện dạy và học, bố trí ăn ở nội trú cho học sinh; đồng thời rà soát những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để bảo đảm tiến độ giai đoạn 2.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải chia sẻ với những khó khăn mà các địa phương, đơn vị và nhà thầu đang gặp phải trong quá trình triển khai các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Địa bàn đặc thù, thời tiết khắc nghiệt, điều kiện nhân lực và tổ chức thi công còn nhiều hạn chế đang tác động trực tiếp đến tiến độ công trình.

Tuy nhiên, trước yêu cầu và sự quan tâm đặc biệt của Trung ương đối với chương trình xây dựng trường học tại khu vực biên giới, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ, chuyển mạnh từ tháo gỡ khó khăn sang tổ chức thực hiện quyết liệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: P.Q)

Đối với 11 trường thuộc giai đoạn 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh phê duyệt dự án, bố trí nguồn vốn và thực hiện giải phóng mặt bằng. Trong số 11 dự án, 7 dự án chưa được phê duyệt phải hoàn thành phê duyệt trước ngày 30/9/2026.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: 11 trường giai đoạn 2 phải hoàn thành 100% trước ngày 20/8/2027, bảo đảm sẵn sàng đưa vào sử dụng cho năm học 2027-2028. Các nhà thầu sau khi được lựa chọn phải cam kết tiến độ bằng văn bản với chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, kết quả thực hiện của các nhà thầu trong giai đoạn 1, nhất là việc bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, sẽ là cơ sở để tỉnh xem xét năng lực nhà thầu trong quá trình triển khai các dự án giai đoạn 2.