Nghệ An chia sẻ nhiều kinh nghiệm đổi mới công tác tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tại địa phương

Toàn cảnh Hội thảo.

Sáng 14/11, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác lần thứ 13 giữa hai Văn phòng.

Tham dự Hội thảo, về phía Việt Nam có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Lê Quang Mạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và hơn 50 cán bộ, công chức các cục, vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Văn phòng HĐND một số tỉnh, thành phố.

Về phía Lào có các đồng chí: Bounchanh Sivongphanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Khamphao Ernthavanh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và hơn 60 cán bộ, công chức của Văn phòng Quốc hội Lào.

Đoàn Nghệ An tham dự Hội thảo có các đồng chí: Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Duy Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đồng chí Bùi Duy Sơn đại diện Văn phòng Quốc hội Việt Nam trình bày tham luận với chủ đề “Đổi mới công tác tổ chức, tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tại địa phương”.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tham dự Hội thảo.

Nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng Văn phòng Quốc hội hiện đại, chuyên nghiệp

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Lê Quang Mạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa của việc tiếp tục kế thừa kết quả hợp tác giữa hai Văn phòng, nhất là trong bối cảnh Quốc hội hai nước bước vào nhiệm kỳ mới, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố, phát triển.

Đồng chí Lê Quang Mạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo.

Hội thảo lần thứ 13 tập trung trao đổi 4 nhóm nội dung: Đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2024 - 2026, thống nhất phương hướng hoạt động giai đoạn 2026 - 2028; chia sẻ kinh nghiệm sắp xếp, tổ chức bộ máy, nhân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đổi mới công tác tổ chức, tham mưu phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH tại địa phương; ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản điện tử.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Văn phòng Quốc hội trở thành thiết chế bảo đảm vận hành thông suốt hoạt động của Quốc hội, là trung tâm tham mưu tổng hợp, điều phối, kết nối thông tin, chuyển mạnh sang phương thức quản trị hiện đại theo kết quả đầu ra.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Đồng chí đề nghị hai Văn phòng tập trung nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, phục vụ hiệu quả hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đổi mới công tác tham mưu tại địa phương phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền và cơ quan dân cử của mỗi nước.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Quốc hội, chú trọng quản lý, khai thác, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; đồng thời phát huy vai trò Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào, tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục và trao đổi kinh nghiệm giữa hai Văn phòng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Văn phòng Quốc hội trở thành thiết chế bảo đảm vận hành thông suốt hoạt động của Quốc hội.

Đối với hoạt động tại địa phương, đồng chí Đỗ Văn Chiến lưu ý cần nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH và đại biểu Quốc hội, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của Việt Nam và mô hình HĐND cấp tỉnh của Lào; tăng cường kết nối, phối hợp giữa các địa phương có chung đường biên giới.

Nghệ An chia sẻ những cách làm thiết thực từ thực tiễn hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh

Trình bày tham luận tại Hội thảo, đồng chí Bùi Duy Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An đã chia sẻ những kinh nghiệm đổi mới công tác tổ chức, tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH từ thực tiễn địa phương có đường biên giới tiếp giáp với 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bô Ly Khăm Xay của nước bạn Lào.

Đồng chí cho biết, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khóa XVI có 17 đại biểu, với cơ cấu gồm đại biểu giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt của Trung ương và địa phương, đại biểu hoạt động chuyên trách ở Trung ương và địa phương, đại biểu là người dân tộc thiểu số. Đặc điểm này đặt ra yêu cầu công tác tham mưu, phục vụ phải chủ động, toàn diện, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu hoạt động đa dạng của Đoàn và từng đại biểu.

Đồng chí Bùi Duy Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An chia sẻ những kinh nghiệm đổi mới công tác tổ chức, tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH từ thực tiễn địa phương.

Một trong những cách làm được Nghệ An chú trọng là chủ động tham mưu xây dựng các quy chế, chương trình, kế hoạch ngay từ đầu nhiệm kỳ, tạo cơ sở pháp lý và sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Ngay từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Văn phòng đã tham mưu Đoàn ĐBQH tỉnh ban hành Quy chế hoạt động, Chương trình công tác, Nghị quyết về Chương trình giám sát và Kế hoạch tiếp xúc cử tri hằng năm; đồng thời tham mưu ban hành Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đối với công tác phục vụ các kỳ họp Quốc hội, Văn phòng đổi mới theo hướng không chỉ bảo đảm điều kiện hoạt động mà còn chủ động cung cấp thông tin, tham mưu nội dung để nâng cao chất lượng thảo luận, chất vấn của đại biểu. Trước mỗi kỳ họp, Văn phòng tham mưu tổ chức lấy ý kiến đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết; đồng thời xây dựng nội dung làm việc với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, đầu tư công, việc thực hiện các cơ chế, chính sách và những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại địa phương.

Trên cơ sở đó, Văn phòng tổng hợp, chọn lọc những vấn đề nổi bật, có tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh và đời sống Nhân dân, cung cấp thông tin để đại biểu nghiên cứu, thảo luận, chất vấn tại nghị trường. Thực tiễn Nghệ An cho thấy, việc chuẩn bị thông tin đầy đủ, sát thực tiễn đã góp phần phản ánh kịp thời yêu cầu phát triển của địa phương đến Quốc hội. Trong đó, đồng chí Bùi Duy Sơn dẫn chứng việc Quốc hội ban hành các nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh và thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Tuyến cao tốc dài 60 km, kết nối với tuyến cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, mở ra cơ hội tăng cường kết nối kinh tế giữa Nghệ An với các địa phương của Lào.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chụp hình lưu niệm với Văn phòng Quốc hội 2 nước.

Trong tham mưu xây dựng pháp luật, Văn phòng chú trọng kết hợp nghiên cứu hồ sơ dự thảo với khảo sát thực tiễn, tham vấn chuyên gia và lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, đối tượng chịu tác động. Thay vì nghiên cứu dàn trải, Văn phòng chủ động lựa chọn những vấn đề trọng tâm, còn có ý kiến khác nhau hoặc vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật để tập trung phân tích chính sách, rà soát tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Cách làm này giúp các ý kiến tham gia xây dựng pháp luật có thêm cơ sở thực tiễn, phản ánh đúng những vấn đề đặt ra từ địa phương.

Đối với công tác giám sát, khảo sát, kinh nghiệm của Nghệ An là chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu xác định mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng, nội dung giám sát; xây dựng đề cương, thu thập tài liệu, nghiên cứu báo cáo và tổ chức khảo sát thực tế trước khi tiến hành giám sát. Quá trình tham mưu không chỉ dừng ở tổng hợp kết quả mà đi sâu phân tích tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm liên quan, từ đó đề xuất kiến nghị, giải pháp cụ thể.

Năm 2026, Văn phòng đã tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát 2 chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và an toàn thực phẩm. Qua giám sát, Văn phòng tham mưu xây dựng các báo cáo, kết luận, làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục bất cập, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Điểm đáng chú ý trong cách làm của Nghệ An là gắn kết quả giám sát với việc theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị sau giám sát. Văn phòng xác định rõ cơ quan có trách nhiệm giải quyết, theo dõi tình hình thực hiện và kịp thời tham mưu Đoàn ĐBQH có ý kiến đối với những nội dung chậm được xử lý hoặc xử lý chưa đáp ứng yêu cầu. Qua đó, góp phần bảo đảm các kiến nghị giám sát không chỉ dừng lại trên văn bản mà từng bước được xem xét, giải quyết trong thực tiễn.

Một kinh nghiệm khác được đồng chí Bùi Duy Sơn chia sẻ là đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, gắn tiếp xúc với theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri. Bên cạnh các cuộc tiếp xúc định kỳ trước và sau kỳ họp Quốc hội, Văn phòng chủ động đề xuất tổ chức tiếp xúc theo chuyên đề, lĩnh vực; tại nơi làm việc, nơi cư trú của đại biểu và ngoài đơn vị ứng cử; tăng cường tiếp xúc cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.

Cùng với đổi mới hình thức, Văn phòng chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri, kịp thời nhận diện những vấn đề bức xúc, kéo dài để tham mưu Đoàn ĐBQH kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tập trung giải quyết và theo dõi sát kết quả thực hiện. Trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, Văn phòng tăng cường tham mưu khảo sát thực tế, làm việc với chính quyền các cấp, cơ quan liên quan và gặp gỡ công dân để nắm rõ bản chất vụ việc, xác định nguyên nhân, đề xuất hướng xử lý phù hợp, nhất là đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Về phối hợp công tác, năm 2026, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An đã ký kết Quy chế phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh, tạo cơ sở tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp xử lý công việc, nâng cao tính chủ động và thống nhất trong tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh. Đồng thời, duy trì phối hợp thường xuyên với các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội trong phục vụ các kỳ họp, tổ chức hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội tại địa phương.

Đặc biệt, với lợi thế là địa phương có chung đường biên giới với Lào, Nghệ An chú trọng đổi mới công tác tham mưu, phục vụ hoạt động đối ngoại, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan dân cử hai bên. Văn phòng đã tham mưu Đoàn ĐBQH tỉnh ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Đoàn ĐBQH khu vực 9, tỉnh Xiêng Khoảng; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với HĐND Thủ đô Viêng Chăn. Nội dung hợp tác tập trung vào trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan dân cử; đồng thời tổ chức các cuộc gặp mặt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự gắn kết giữa hai bên.

Một minh chứng cụ thể cho hợp tác giữa Nghệ An với các địa phương của Lào là năm 2023, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lưu học sinh của Lào, cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giáo dục, đào tạo giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh của nước bạn.

Cùng với những đổi mới về nghiệp vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trách nhiệm; phân công nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời hạn; thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu, tổng hợp, phối hợp công tác. Trong quản lý, điều hành, Văn phòng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, khai thác hiệu quả phần mềm eOffice và các nền tảng số của Quốc hội; khuyến khích cán bộ, công chức tích cực tham gia phong trào “Bình dân học vụ số của Quốc hội”, nâng cao kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, từng bước đổi mới phương pháp làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả.

Từ thực tiễn công tác tại Nghệ An, đồng chí Bùi Duy Sơn nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, cần chủ động bám sát yêu cầu thực tiễn; gắn nghiên cứu, tham mưu với khảo sát thực tế; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan; chú trọng theo dõi kết quả thực hiện kiến nghị; tăng cường trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan dân cử, Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ.

Thông qua Hội thảo, những kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ góp phần tăng cường trao đổi nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội và các cơ quan dân cử ở địa phương; đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 15- 17/11, các hoạt động trao đổi kinh nghiệm và giao lưu giữa hai Văn phòng Quốc hội Việt Nam và CHDCND Lào tiếp tục diễn ra tại tỉnh Nghệ An.