Nghệ An:Chi trả tiền thưởng chậm cho học sinh giỏi

Ngày 17.10, thông tin từ Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đơn vị đang rà soát danh sách và phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai chi trả tiền thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Theo thống kê, kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026 ghi nhận 2.437 học sinh đạt giải. Trong đó, có 105 giải Nhất, 1.063 giải Nhì, 614 giải Ba và 655 giải Khuyến khích. Ngoài ra, 53 học sinh thuộc các đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được đặc cách công nhận đạt danh hiệu học sinh giỏi tỉnh.

Đối với kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9, toàn tỉnh có 56 lượt học sinh đạt giải Nhất, 631 lượt đạt giải Nhì và 356 lượt đạt giải Ba. Cùng với học sinh, các giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy, bồi dưỡng những em đạt giải cũng thuộc diện được xem xét khen thưởng theo quy định.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 10, việc chi trả tiền thưởng vẫn chưa hoàn tất, khiến nhiều học sinh và phụ huynh sốt ruột. Đáng chú ý, một số học sinh lớp 12 đã tốt nghiệp THPT, bước vào giảng đường đại học nhưng vẫn chưa nhận được khoản thưởng ghi nhận thành tích học tập.

Trong bối cảnh phải chi trả nhiều khoản cho học phí, sinh hoạt và đi lại, việc chậm nhận tiền thưởng phần nào ảnh hưởng đến kế hoạch chi tiêu của các gia đình.

Ngành Giáo dục Nghệ An phối hợp tháo gỡ vướng mắc, bố trí kinh phí chi trả tiền thưởng cho học sinh giỏi

Lý giải nguyên nhân, lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, trước đây, công tác khen thưởng học sinh giỏi được thực hiện theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, quá trình bố trí và sử dụng nguồn kinh phí từ quỹ thi đua, khen thưởng phát sinh vướng mắc, dẫn đến tiến độ chi trả bị kéo dài.

Sau khi HĐND tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND ngày 14.7.2026, thay thế quy định trước đó, các cơ quan chức năng đã phối hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định khen thưởng đối với học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 và lớp 12 năm học 2025-2026.

Cụ thể, ngày 10.8.2026, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3604/QĐ-UBND về việc khen thưởng học sinh giỏi tỉnh lớp 12, với tổng kinh phí hơn 10,6 tỉ đồng.

Nguồn kinh phí này đã được Sở Nội vụ chuyển vào tài khoản của Sở GD&ĐT. Hiện ngành Giáo dục đang rà soát, hoàn thiện các thủ tục để phân bổ tiền thưởng đến các đơn vị và đối tượng thụ hưởng theo quy định.

Trong khi đó, đối với học sinh giỏi tỉnh lớp 9, UBND tỉnh cũng đã ban hành quyết định khen thưởng với tổng kinh phí hơn 6,6 tỉ đồng. Theo quyết định, 55 học sinh đạt giải Nhất được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; 48 giáo viên có thành tích trong công tác giảng dạy, bồi dưỡng học sinh đạt giải Nhất được khen thưởng.

Quyết định đồng thời quy định mức thưởng bằng tiền đối với các lượt học sinh đạt giải và giáo viên có thành tích trong công tác bồi dưỡng. Tuy nhiên, việc thực hiện chi trả hiện vẫn bị đình trệ do nguồn kinh phí thi đua, khen thưởng năm 2026 đã sử dụng hết, chưa có khoản bổ sung để triển khai.

“Hiện Sở Nội vụ đang đề nghị cấp bổ sung kinh phí để thực hiện chi trả tiền thưởng cho học sinh lớp 9”, Sở GD&ĐT Nghệ An thông tin.

Việc sớm hoàn tất các thủ tục và bố trí đủ nguồn kinh phí không chỉ bảo đảm quyền lợi cho học sinh, giáo viên được khen thưởng mà còn góp phần ghi nhận kịp thời những nỗ lực trong dạy và học.

Đặc biệt, với những học sinh đã đạt thành tích từ năm học trước, tiền thưởng được chi trả đúng thời điểm sẽ có ý nghĩa thiết thực hơn, đồng thời tạo động lực để các em tiếp tục phấn đấu trong học tập.