Nghệ An: Cháy kho phế liệu, khói đen cuồn cuộn bốc cao

Theo thông tin từ UBND xã Đức Châu, vào khoảng 10h40 ngày 16.11, một vụ cháy xảy ra tại kho chứa phế liệu thuộc Cụm công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ. Ngọn lửa bùng phát, tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét, có thể quan sát từ xa.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 4 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các phương án khống chế đám cháy, hạn chế nguy cơ cháy lan sang khu vực lân cận.

Cột khói đen cao hàng chục mét bốc lên từ đám cháy. Ảnh: Cắt từ clip

Chính quyền xã Đức Châu phối hợp với các lực lượng liên quan khoanh vùng hiện trường, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hộ dân xung quanh.

Đến khoảng 12h20 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại về tài sản. Sau vụ cháy, lãnh đạo xã Đức Châu đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy dập lửa. Ảnh: V. Quy

Cũng trong sáng cùng ngày, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà 3 tầng nằm trong ngõ trên đường Lệ Ninh, phường Vinh Hưng. Đám cháy tạo ra cột khói đen lớn, thu hút sự chú ý của người dân khu vực.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an địa phương phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, triển khai công tác chữa cháy.

Đến trưa 16.11, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người, song một số tài sản trong gia đình bị lửa thiêu rụi.

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, xác minh nguyên nhân hai vụ hỏa hoạn.