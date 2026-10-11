Nghệ An: Chấn chỉnh hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 08/10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã ký văn bản về việc chấn chỉnh hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã kiểm tra hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi tại các địa bàn huyện cũ: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương và Đô Lương.

Qua kiểm tra, phát hiện một số doanh nghiệp được cấp phép khai thác nhưng không có bến, bãi tập kết; phần lớn giấy phép có công suất nhỏ, thời gian cấp phép dài; việc niêm yết giá chưa phù hợp. Một số doanh nghiệp đã lắp đặt camera, trạm cân và kết nối dữ liệu nhưng vị trí lắp đặt chưa phù hợp, chưa bảo đảm kiểm soát sản lượng khoáng sản thực tế tại mỏ và bến, bãi. Các cơ quan quản lý nhà nước chưa có giải pháp hiệu quả để xử lý triệt để những hạn chế này.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cùng Tổ công tác đi kiểm tra thực tế. Ảnh UBND tỉnh Nghệ An.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các doanh nghiệp, cá nhân khai thác, kinh doanh cát, sỏi tuân thủ đúng phạm vi, thời gian, công suất, thiết kế và nội dung giấy phép được cấp; lắp đặt, vận hành camera, trạm cân và duy trì kết nối dữ liệu thường xuyên với hệ thống quản lý, giám sát khai thác khoáng sản do Mobifone Nghệ An xây dựng. Camera phải giám sát toàn bộ xe ra, vào khu vực mỏ và bến, bãi; trạm cân phải đặt tại vị trí thuận lợi, bảo đảm chỉ có một tuyến đường đi qua để kiểm soát toàn bộ sản lượng khai thác, kinh doanh. Các đơn vị phải niêm yết công khai giá bán tại mỏ, bến, bãi và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ đối với toàn bộ sản lượng khoáng sản khai thác, tập kết, xuất bán.

Các mỏ, bến, bãi không đáp ứng yêu cầu phải dừng hoạt động để khắc phục; sau khi hoàn thành, báo cáo UBND xã, phường kiểm tra, xác nhận trước khi hoạt động trở lại. Doanh nghiệp được yêu cầu lập hồ sơ nâng công suất khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng cho các công trình, dự án trên địa bàn.

Đối với Chủ tịch UBND các xã, phường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chỉ đạo các phòng chuyên môn và Công an cấp xã giám sát việc lắp đặt, vận hành, truyền dữ liệu camera, trạm cân; việc niêm yết giá và xuất hóa đơn theo quy định. Đồng thời, đình chỉ hoạt động để khắc phục đối với các doanh nghiệp, cá nhân khai thác, kinh doanh không có bến, bãi hoặc không lắp đặt, vận hành camera, trạm cân và truyền dữ liệu về hệ thống giám sát. Chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, xác nhận việc khắc phục sau khi nhận được báo cáo; phối hợp lựa chọn vị trí lắp đặt phù hợp và đề xuất nâng công suất các mỏ đã được cấp phép.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ nâng công suất, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các xã, phường phối hợp kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành đình chỉ hoạt động đối với các trường hợp không đáp ứng yêu cầu về camera, trạm cân và truyền dữ liệu; kiểm soát việc xuất hóa đơn, chứng từ đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản.

Thuế tỉnh phối hợp với Mobifone Nghệ An hướng dẫn kết nối dữ liệu trạm cân với phần mềm hóa đơn điện tử và hệ thống quản lý, giám sát khai thác khoáng sản; hướng dẫn xuất hóa đơn phù hợp với dữ liệu trạm cân, bảo đảm kê khai thuế đúng sản lượng thực tế. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát, kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá vật liệu xây dựng; thu thập thông tin để công bố giá vật liệu xây dựng khách quan, sát với thị trường.

Mobifone Nghệ An phối hợp với các Sở, ngành: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Xây dựng, Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hệ thống quản lý, giám sát khai thác khoáng sản, lập dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền. Đơn vị cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ lắp đặt, vận hành camera, trạm cân đúng quy chuẩn, vị trí; hướng dẫn kết nối dữ liệu trạm cân với phần mềm hóa đơn điện tử và hệ thống giám sát, bảo đảm dữ liệu thể hiện sản lượng khoáng sản và biển kiểm soát phương tiện.