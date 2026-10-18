Nghệ An chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Từ đầu năm 2026 đến nay, Nghệ An ghi nhận trên 30 ổ dịch tả lợn châu Phi, với khoảng 7.500 con lợn buộc phải tiêu hủy, tổng trọng lượng khoảng 450 tấn. Dịch bệnh chủ yếu xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở khu vực miền núi.

Trong khi đó, việc phòng, chống dịch tại một số nơi vẫn còn hạn chế; chưa chủ động bố trí nhân lực, kinh phí; việc giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch chưa kịp thời, tiêu hủy lợn bệnh và vệ sinh, khử trùng chưa bảo đảm yêu cầu. Quản lý chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ và tuyên truyền, hướng dẫn người dân cũng chưa chặt chẽ, hiệu quả.

Trước nguy cơ dịch tiếp tục phát sinh và lây lan, tỉnh đang tập trung chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch, yêu cầu các địa phương chủ động phát hiện, xử lý triệt để các ổ dịch, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi.

Dịch tả lợn châu Phi tái phát tại nhiều địa phương ở Nghệ An, gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Ảnh: Kim Long

Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, tỉnh Nghệ An yêu cầu các xã, phường phân công cụ thể cán bộ phụ trách từng địa bàn, từng nhiệm vụ, công khai đầu mối tiếp nhận thông tin về lợn ốm, chết và tổ chức kiểm tra ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Các địa phương phải chủ động chuẩn bị nhân lực, phương tiện, hóa chất và địa điểm tiêu hủy. Đồng thời rà soát từng ổ dịch, xác định phạm vi, nguồn lây và nguy cơ phát tán để triển khai biện pháp xử lý phù hợp.

Việc tiêu hủy lợn mắc bệnh hoặc thuộc diện buộc phải tiêu hủy phải được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, có sự giám sát của chính quyền và cơ quan chuyên môn. Lựa chọn địa điểm, biện pháp tiêu hủy phù hợp với điều kiện địa phương, đảm bảo vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường.

Người dân không được vứt xác lợn ra môi trường, bán chạy hoặc đưa lợn thuộc diện tiêu hủy đi giết mổ. Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng cần được tăng cường tại chuồng trại, khu vực tiêu hủy, cơ sở giết mổ, chợ và phương tiện vận chuyển; kiểm soát chặt việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào vùng dịch.

Đối với những địa bàn chưa có dịch hoặc đã công bố hết dịch, yêu cầu đặt ra là duy trì giám sát, kiểm soát nguồn lợn nhập vào, hướng dẫn người dân tái đàn theo điều kiện an toàn dịch bệnh, sử dụng con giống rõ nguồn gốc và cách ly, theo dõi lợn mới nhập.

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục triển khai tiêm phòng các loại vaccine cho đàn vật nuôi, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn. Thường xuyên báo cáo tiến độ tiêm phòng gửi cơ quan chuyên môn.

Cùng với các biện pháp chuyên môn, việc nâng cao ý thức của người chăn nuôi có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát dịch bệnh. Người dân cần thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát người và phương tiện ra, vào chuồng trại, quản lý chất thải, nước thải, không chủ quan tái đàn khi chưa bảo đảm điều kiện.