Nghệ An chấn chỉnh 2 nhà thầu khai thác mỏ đất thi công cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Học sinh đi học trên mặt đường bụi bặm, bùn đất do đoàn xe kéo từ trong mỏ ra ngoài. Ảnh: HQ

Ngày 13/10, thông tin từ Ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An cho biết, ông Nguyễn Duy An phó giám đốc ban đã ký văn bản gửi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả về việc khai thác các mỏ đất, vận chuyển tài nguyên đất phục vụ thi công san lấp tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Theo đó, nhằm giải quyết nhu cầu vật liệu đất san lấp phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã hoàn thành cấp giấy phép khoáng sản đối với 4/5 mỏ đất tại xã Nam Đàn cho Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An.

Trên cơ sở được cấp phép, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An đã tiến hành giao quyền khai thác cho các nhà thầu, cụ thể: Giao mỏ Hồng Tân 1 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và giao 3 mỏ (Hồng Tân 2, Hồng Tân 3, Nam Đàn 1) cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải.

Mỏ đất ở xã Nam Đàn, Nghệ An phục vụ tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Ảnh: HQ

Đoàn xe lách trạm cân để đi ra ngoài đổ đất cho dự án san lấp tuyến cao tốc Vinh. -Thanh Thủy. Ảnh: HQ

Để đảm bảo việc khai thác vật liệu đất san lấp phục vụ dự án theo đúng cơ chế đặc thù, quản lý chặt chẽ trữ lượng, chống thất thoát tài nguyên và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình triển khai, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An đề nghị các nhà thầu nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

Một là, tuân thủ nghiêm ngặt phương án khai thác được phê duyệt: Thực hiện khai thác khoáng sản đất san lấp đúng vị trí, ranh giới, diện tích đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và giao đất.

Tuyệt đối không được khai thác vượt trữ lượng, vượt công suất hoặc đưa khoáng sản khai thác tại mỏ đặc thù này cung cấp cho các công trình khác ngoài phạm vi Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Hai là, lắp đặt trạm cân và hệ thống camera giám sát: Khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt trạm cân tại cửa bãi, vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực mỏ để quản lý chính xác khối lượng đất khai thác.

Lắp đặt hệ thống camera giám sát lưu trữ dữ liệu tại các góc bao quát khu vực khai thác và khu vực trạm cân. Hệ thống camera phải đảm bảo hoạt động liên tục 24/7, kết nối dữ liệu trực tuyến về cơ quan quản lý chức năng theo đúng quy định để phục vụ công tác hậu kiểm.

Ba là, quản lý nghiêm ngặt hóa đơn, phiếu xuất kho: Mọi chuyến xe vận chuyển đất ra khỏi mỏ bắt buộc phải có phiếu xuất kho hiển thị đầy đủ thông tin: Biển kiểm soát phương tiện, khối lượng đất (tấn/m³), thời gian xuất bến, tên đơn vị tiếp nhận thi công.

Thiết lập sổ sách kế toán, cập nhật nhật ký khai thác hàng ngày và lưu trữ toàn bộ phiếu xuất kho để đối chiếu với khối lượng nghiệm thu tại công trường.

Xe đổ đất san lấp. Ảnh: HQ

Học sinh đi học trên tuyến đường bùn đất. Ảnh: HQ

Bốn là, đảm bảo vệ sinh môi trường: Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường. Bố trí xe phun nước dập bụi liên tục trên các tuyến đường vận chuyển nội bộ và các trục đường dân sinh giao cắt, tránh gây ảnh hưởng tới đời sống nhân dân.

Các phương tiện vận chuyển phải được che bạt kín, không được để rơi vãi đất, đá ra đường bộ. Thực hiện rửa xe trước khi ra khỏi khu vực mỏ.

Năm là, đảm bảo an toàn giao thông: Phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng lắp đặt đầy đủ biển báo hiệu giao thông, biển cảnh báo khu vực công trường khai thác.

Chỉ sử dụng phương tiện vận tải đáp ứng đúng tải trọng cho phép, không chở quá khổ, quá tải. Tổ chức phân luồng giao thông hợp lý tại khu vực ngã ba, điểm giao cắt giữa đường chuyên dụng của mỏ và quốc lộ/tỉnh lộ để phòng ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông.

Những chiếc xe chở đất san lấp. Ảnh: HQ

Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An sẽ phối hợp với Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh Nghệ An và ủy ban nhân dân các địa phương liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất. Đơn vị nào không tuân thủ, để xảy ra sai phạm sẽ bị đình chỉ ngay hoạt động khai thác mỏ, thu hồi quyết định giao quyền khai thác và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, người dân phản ánh, tại mỏ đất thuộc xóm Hồng Thái (huyện Nam Đàn cũ), tỉnh Nghệ An, từng đoàn "xe khủng" nhãn hiệu KN68 vào chở đất. Nhiều phương tiện ô tô chở đất từ mỏ ra Quốc lộ bụi đất đỏ, tạo mặt đường bùn nhão nhoét. Đoạn đường này có nhiều học sinh đi học qua lại gặp nhiều khó khăn.

Một điểm đáng chú ý, tại mỏ đất này có trạm cân nhưng nhiều xe ô tô chở đất không đi qua. Thay vào đó là xe chở bồn nước nằm ngay trên trạm cân...

Mới đây, trong các ngày 24/9 và 7/10/2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã trực tiếp kiểm tra hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi ở các điểm bến, mỏ và các Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An cũng đi kiểm tra việc khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Ngay sau đó, nhiều bến, mỏ cát phải tạm dừng hoạt động để hoàn thiện việc lắp đặt, bố trí vị trí camera giám sát đảm bảo việc kết nối dữ liệu theo quy định.