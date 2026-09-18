Nghệ An: Cắt tỉa 5.000 cây xanh trên các tuyến phố, đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão

Ngày 17/9, PV Báo Xây dựng có mặt trên các tuyến đường Lê Hoàn, Duy Tân (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Công nhân cắt tỉa cây xanh trên đường Trương Văn Lĩnh.

Đây là 2 trục giao thông trung tâm, bên cạnh dân cư còn có các cơ quan, đơn vị và trường học nên lưu lượng người và phương tiện khá lớn.

Thời điểm PV có mặt, trên tuyến, các công nhân của Công ty CP Công viên cây xanh TP Vinh đang triển khai cắt tỉa cây xanh hai bên đường.

Việc cắt tỉa và hốt dọn được sự hỗ trợ của máy móc, thiết bị chuyên dụng nên tiến độ diễn ra khá nhanh.

Công tác tổ chức giao thông tại các điểm máy móc và công nhân đang cắt tỉa được thực hiện nghiêm túc với đầy đủ biển báo, rào chắn… nên việc thi công được triển khai an toàn và không xảy ra ách tắc, ùn ứ giao thông.

Ngay sau khi cành cây được cắt tỉa xuống, công tác hốt dọn cũng được triển khai ngay để khơi thông lòng, lề đường và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trong quá trình thi công, công ty quán triệt công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chính công nhân và người đi đường.

Công nhân tiến hành hốt dọn cành cây xanh bị cắt xuống để khơi thông lòng, lề đường.

Ngoài hai tuyến nói trên, tại các tuyến phố khác như Dương Văn Nga, Trương Văn Lĩnh, Nguyễn Viết Xuân, Phan Chu Trinh… các tốp công nhân khác cũng đã và đang khẩn trương hoàn tất công việc cắt tỉa cành, cây xanh hai bên đường.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty CP Công viên cây xanh TP Vinh cho biết: Năm nay UBND tỉnh, Sở Xây dựng giao cho công ty triển khai cắt tỉa cành lớn, tán rộng hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên 120 tuyến đường chính và hơn 200 tuyến đường nhánh với tổng số hơn 5.000 cây xanh.

Theo kế hoạch, việc cắt tỉa phải hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

Công tác đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí cắt tỉa được thực hiện nghiêm túc.

Ông Dũng cho biết thêm, đến nay khối lượng công việc đã được 80%, đáp ứng đúng tiến độ mà cấp trên đề ra.

"Hiện công ty đang huy động khoảng 150 nhân công và khoảng hơn 20 máy móc, phương tiện cùng nhiều thiết bị chuyên dụng triển khai đồng bộ trên nhiều tuyến đường, đảm bảo hoàn thành việc cắt tỉa trước ngày 30/9 theo kế hoạch đã đề ra, đồng thời đáp ứng mục tiêu an toàn, đẹp và hiệu quả phòng chống bão cao", ông Dũng nói.