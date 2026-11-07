Nghệ An cập nhật tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị bệnh nội tiết – đái tháo đường

Hội thảo là diễn đàn chuyên môn nhằm cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị các bệnh lý nội tiết và rối loạn chuyển hóa; đồng thời tạo cơ hội để đội ngũ cán bộ y tế trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe người bệnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia 3 phiên khoa học với nhiều nội dung chuyên sâu, thiết thực. Trong đó, tập trung cập nhật tình hình dịch tễ học, các đồng thuận mới trong điều trị bệnh đái tháo đường; chiến lược quản lý toàn diện nguy cơ tim mạch – thận – chuyển hóa; cá thể hóa điều trị và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực hành lâm sàng.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng chia sẻ những kiến thức mới về quản lý béo phì đa mô thức, đề kháng insulin, các bệnh lý nội tiết đặc biệt và kinh nghiệm xử trí thông qua những ca bệnh thực tiễn.

Các chuyên gia tham gia báo cáo chuyên đề tại Hội thảo.

Một trong những vấn đề được nhấn mạnh tại hội thảo là xu hướng điều trị bệnh nội tiết – đái tháo đường hiện nay không chỉ tập trung kiểm soát từng chỉ số riêng lẻ mà cần hướng tới quản lý toàn diện các yếu tố nguy cơ, cá thể hóa phác đồ điều trị và bảo vệ sức khỏe lâu dài cho người bệnh. Việc ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong y học cũng mở ra thêm những cơ hội hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán, theo dõi và điều trị, trên cơ sở bảo đảm tính khoa học và an toàn.

Thông qua hội thảo, những kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn được chia sẻ sẽ góp phần hỗ trợ các cơ sở y tế vận dụng hiệu quả vào thực tiễn khám, chữa bệnh; nâng cao chất lượng quản lý, điều trị bệnh đái tháo đường, các bệnh lý tuyến giáp và rối loạn chuyển hóa, qua đó hạn chế biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.